Supersport, che storia: Paolo Casoli antesignano di Nicolò Bulega

Il Mondiale Supersport compie 27 anni. Questa edizione si prevede quanto mai emozionante con quattro case motociclistiche possono potenzialmente puntare il titolo: Yamaha, Ducati, Kawasaki e pure MV Agusta che non ha mai vinto questo campionato.

Supersport: un po’ di storia

La prima edizione si svolse nel 1997 ma l’ Europeo si correva già nel 1990. Inizialmente si chiamava Supersport World Series, diventata due anni dopo “Supersport World Championship” con il riconoscimento ufficiale da parte della FIM. Il primo vincitore fu Paolo Casoli su Ducati Gio. Ca. Moto. Da quell’anno hanno sempre trionfato toto giapponesi. Honda ha conquistato 9 titoli mondiali e Yamaha 10. Il team che ha vinto di più Ten Kate con 9 titoli mondiali piloti e 10 costruttori. Oltre a Paolo Casoli altri tre piloti si sono laureati Campioni del Mondo: Fabrizio Pirovano nel 1998, Andrea Locatelli nel 2020 e Nicolò Bulega lo scorso anno.

I piloti in sella alle Yamaha hanno vinto dieci titoli, nove quelli su Honda

Solo Ducati, Yamaha, Honda Kawasaki e Suzuki hanno vinto il Mondiale, mai altre case europee a parte quella di Borgo Panigale. Honda per anni ha dominato: vent’anni fa monopolizzava spesso il podio. Ha vinto il Mondiale ininterrottamente dal 2002 al 2008. C’è stata poi l’epoca Yamaha che ha dominato dal 2017 al 2022.

Alcuni piloti sono arrivati in Supersport a fine carriera come l’indimenticato Fabrizio Pirovano. Per qualcuno è stato un trampolino di lancio ed è il caso di Cal Crutchlow che ha vinto il Mondiale nel 2009 ed è poi approdato alla MotoGP o di Sam Lowes che trionfò nel 2013. Altri invece sono stati dei fuoriclasse in Supersport ma non sono riusciti a brillare in altri campionati: un nome su tutti Kenan Sofuoğlu con 5 titoli mondiali e 43 vittorie in SSP ma nessun successo il altri mondiali. Alcuni sono stati un po’ delle meteore come il tedesco Jörg Teuchert, campione mondo 2000. Altri stanno scrivendo tutt’ora un futuro di successi nel Mondiale Superbike come i vincitori delle ultime edizioni: Andrea Locatelli, Dominique Aegerter e Nicolò Bulega.