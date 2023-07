Tarran Mackenzie, 27 anni, sbanca gara 2 della Supersport a Most riportando la Honda al successo nella serie cadetta delle derivate dalla serie. Un’impresa memorabile, che ha fatto piangere di gioia Midori Moriwaki, figlia dello storico preparatore giapponese e titolare del team MIE che ha riportato in pista il marchio dell’ala dorata. Era dal Qatar 2016 con Kyle Smith che Honda era a secco in Supersport. In questa bella favola c’è anche un tocco italiano: il motorista del team giapponese, da alcuni round, è il nostro Vanni Lorenzini. Altra curiosità: Mie Honda ha base operativa proprio nella Repubblica Ceca.

Mago del bagnato

Figlio d’arte, visto che papà Niall è stato a lungo uno dei protagonisti della 500GP anni ’90, Tarran MacKenzie è un pilota di gran livello, che si è fatto largo nel British Superbike, vinto alla grande con Yamaha due stagioni fa. Quest’anno ha accettato di retrocedere in Supersport, ma sotto l’ala di Honda, sperando di poter avere occasioni più importanti. La sua abilità sul bagnato è nota e qui ha fatto la differenza. La gara infatti è partita con l’asciutto, ma quando si è messo a piovere copiosamente i due leader, cioè Stefano Manzi e Nicolò Bulega, si sono infilati nei box per montare le rain. Scelta che non ha pagato, perchè di lì a poco la pioggia è cessata rendendo di nuovo plausibile l’utilizzo delle slick. Ovviamente bisognava essere bravi come MacKenzie…

Manzi KO tecnico

Gara non ha cambiato niente in classifica. Manzi infatti si è fermato per un problema tecnico che ha ammutolito la Yamaha, mentre Bulega con le rain è scivolato fuori dalla zona punti: solo sedicesimo. Quindi a settembre si ripartirà per la volata finale (4 round, 8 corse) con Bulega in vantaggio di 46 punti su Manzi. Il vincitore a sorpresa è stato accompagnato sul podio dai due piloti MV Agusta Marcel Schrotter e Bahattin Sofuoglu. In questa pazza giornata c’è stata gloria anche per Federico Fuligni, settimo.

Foto: Instagram