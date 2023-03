Supersport Indonesia: Ducati a tutta birra, Nicolò Bulega firma la Superpole

Nicolò Bulega e la Ducati continuano a stringere nel pugno di ferro il Mondiale Supersport. Il pilota romagnolo scatterà davanti a tutti nelle due gare di Mandalika, in Indonesia, in virtù della prima pole in carriera. Bulega ha beffato per appena tre millesimi il compagno di marca Federico Caricasulo, per una doppietta Panigale V2 che la dice lunga sugli attuali equilibri tecnici del campionato. Bulega comanda il Mondiale a punteggio pieno, dopo la folgorante doppietta conquistata nell’apertura di Phillip Island. Pronostico chiuso? No, perchè la Kawasaki è vicinissima!

Can Oncu in agguato

Alla fine della girandola di giri veloci il turco Can Oncu ha catapultato la ZX-6R a soli 92 millesimi della Ducati di testa, facendo immaginare una sfida al calor bianco. Come in Superbike, più tardi all’accendersi della luce verde sarà la gestione delle gomme a fare la differenza su una pista caldissima e con l’asfalto parecchio critico per la durata della mescola. La seconda fila sarà aperta dalla Triumph di Niki Tuuli, che qui in novembre scorso vinse con la MV Agusta e potrebbe essere di nuovo la mina vagante. La tre cilindri varesina incalza con Marcel Schrotter quinto, a precedere l’altra Ducati Panigale V2 dell’ottimo Raffaele De Rosa.

Spinelli a terra

Il pilota abruzzese della Yamaha VFT è caduto ad inizio Superpole, archiviando la sessione in ottava posizione. Dopo il podio al debutto firmato a Phillip Island, le aspettative riguardo Spinelli cominciano ad essere alte. Qualifica deludente per Stefano Manzi, che con la Yamaha Ten Kate sarà costretto a scattare dalla quarta linea (decimo tempo). L’ex Moto2 è sui carboni ardenti: Bulega marcia come un treno, perdere ulteriormente terreno sarebbe un brutto colpo in ottica campionato.

