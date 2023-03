F1, Ferrari ancora indietro in Bahrain: Leclerc e Sainz predicano calma

Il valore della Ferrari in questo venerdì di prove libere di F1 in Bahrain non è ancora chiaro. Sicuramente Charles Leclerc appare più in palla di Carlos Sainz, che sta faticando un po’ con la SF-23 e che ha chiuso addirittura quattordicesimo nel pomeriggio. Il monegasco, invece, era quarto dietro all’Aston Martin di Fernando Alonso e alle due Red Bull.

La sensazione è che la scuderia di Maranello abbia ancora del margine, quanto grande non si sa. E sicuramente anche la concorrenza ha del potenziale maggiore rispetto a quanto visto oggi. Sarà interessante vedere come andranno le Qualifiche di sabato pomeriggio, per capire se la Rossa è rimasta una macchina competitiva sul giro secco. Ma è soprattutto il passo gara a dover essere ben preparato e i primi turni di libere hanno mostrato che c’è qualche difficoltà.

F1 GP Bahrain, Leclerc dopo le Prove Libere

Leclerc al termine della giornata ha espresso le seguenti considerazioni: “Il feeling è stato buono, migliore rispetto ai test. Sono contento di come ho guidato e di come ha risposto la macchina. Ma non so a che punto siamo. La Red Bull sembra un po’ più veloce e forse anche l’Aston Martin, ma vedremo domani. Ovviamente nel test non avevamo mostrato tutto, però neppure la Red Bull. Difficile dire quali siano i valori, anche se il mio istinto mi dice che siamo indietro“.

Charles non sa sbilanciarsi su ciò che accadrà precisamente nel resto del weekend di F1 in Bahrain, però dubita di poter conquistare la pole position come nel 2022: “Abbiamo del lavoro da fare per migliorare il ritmo gara e credo che abbiamo del margine. Non penso che potremo avere una prestazione da pole position, ma cercheremo di essere nelle prime posizioni e di sfruttare le opportunità“.

Ferrari, Sainz rimane speranzoso

La giornata di Sainz è filata meno liscia di quella di Leclerc, però lo spagnolo rimane fiducioso per il resto del fine settimana a Sakhir: “La macchina non risponde come nel test. Le condizioni sono un po’ diverse e non ho le medesime sensazioni, ma è solo venerdì. Abbiamo avuto qualche problema di bilanciamento e contiamo di riuscire a fare uno step sabato. Certamente bisogna migliorare in termini di degrado gomma ed essere più competitivi sul passo gara“.

Carlos auspica di fare dei progressi significativi nella giornata di domani. La FP3 si disputa in condizioni diverse rispetto a qualifiche e gara, quindi bisognerà essere particolarmente bravi nel capire come intervenire: “Se la vettura sarà più simile a quella del test – spiega il pilota madrileno – potrò mettere assieme un buon giro. Complicato fare previsioni. Aston Martin? Ci aspettavamo che fosse in lotta, non so se sarà abbastanza forte per battere Red Bull“.

Foto: Ferrari