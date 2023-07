Supersport, Booth-Amos “Ducati ha un vantaggio ma noi ci siamo”

Tom Booth-Amos è il leader assoluto del WorldSSP Challenge, il trofeo continentale interno al Mondiale Supersport che ha preso il posto dell’European Supersport Cup. Il pilota inglese del team MotoZoo domina in ogni round ma brilla anche nell’assoluta. A parte un ritiro, quest’anno ha sempre centrato la zona punti ed in tre occasioni si è classificato in top 10. A Donington ha conquistato la sesta posizioni in gara-2, suo miglior risultato in carriera. Il MotoZoo di Fabio Uccelli è in rampa di lancio, per il 2024 pensa in grande (leggi qui) e Tom Booth-Amos è una certezza.

“L’anno scorso io ed il team MotoZoo abbiamo terminato la stagione in crescendo – racconta Tom Booth- Amos a Corsedimoto– sapevo che quest’anno sarebbe andato ancor meglio per me e la squadra. Un po’ me l’aspettavo di andare così. A Donington è arrivato un ottimo risultato e penso sia solo l’inizio. Io e il team stiamo lavorando al meglio, ci capiamo in tutto e penso che in futuro potremo conquistare dei buoni risultati in ogni weekend di gara”.

Come ti sei ambientato nella squadra italiana?

“Mi sono trovato bene da subito, abbiamo instaurato un ottimo rapporto che è sempre più forte: ci capiamo in tutto e per tutto, proprio come piace a me e non può che migliorare ulteriormente”.

Come vedi lo strapotere della Ducati nel Mondiale Supersport?

“Sicuramente hanno un vantaggio. Noi facciamo il nostro: momento dobbiamo solo fare il meglio possibile con la moto ed il pacchetto che abbiamo”

Il prossimo appuntamento del Mondiale Supersport si correrà ad Imola e per te sarà il debutto assoluto su quel circuito. Cosa ti aspetti?

“Questo round sarà un po’ più difficile per me rispetto ad altri perché non conosco l’autodromo di Imola ma normalmente imparo le piste abbastanza in fretta quindi non vedo l’ora di vedere il nuovo circuito”.

Nel 2024 parteciperai a tutto il Mondiale Supersport con MotoZoo?

“Ovviamente il mio obiettivo è rimanere con questa squadra anche nel 2024. Abbiamo instaurato un ottimo rapporto quindi sarebbe stupido non continuare insieme”.