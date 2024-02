Stefano Manzi l’anno scorso aveva debuttato nel Mondiale Supersport e con Tek Kate con una splendida pole position. La pista era umida ma il pilota riminese era riuscito ad interpretare al qualifica in modo eccezionale. Gara-1 poi si era corsa sotto il diluvio e ed in gara-2 aveva vinto Nicolò Bulega con Stefano Manzi secondo a tre decimi. Quella gara era aveva già palesato perfettamente i valori in campo. Tutto il campionato era stato caratterizzato dal duello tra i due. Ora il super favorito della vigilia è il pilota Ten Kate ed è difficile individuare il suo vero antagonista.

In base a quanto si è visto nei test invernali il campionato si preannuncia equilibrato sia a livello di piloti che di moto. Qualche giorno fa si è visto un Montella in forma strepitosa su Ducati Barni ma pure Federico Caricasulo sulla MV Agusta Motozoo è apparso bello carico. Sicuramente punterà al successo Can Oncu con la Kawasaki di Puccetti ed Adrian Huertas con il Team Aruba. Da Barcellona ci sarà poi anche Simone Corsi su Ducati Renzi e non è da escludere che possa andare a rompere le uova nel paniere ai suoi giovani colleghi.

Stefano Manzi ha le idee chiare

Stefano Manzi ha un solo obbiettivo: vincere, possibilmente fin dall’Australia. I test sono andati bene ma il piazzamento non lo soddisfa.

“La pista è bellissima – dice Stefano Manzi a Corsedimoto – con il nuovo asfalto il livello di grip è aumentato tanto quindi sono molto contento di come sono andati i test di lunedì scorso. Mi sono davvero divertito ed abbiamo provato molte cose. Sono stato sì veloce ma non così tanto perché ho fatto terzo e sicuramente c’è da lavorare. Spero di riuscire a migliorare perché vorrei fare un pelino di più di un terzo posto, sinceramente. I test erano stato una buona partenza, non c’è da lamentarsi ma vogliamo migliorare”.

