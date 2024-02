Moto3, si cambia: ecco GASGAS Tech3 e i nuovi colori di Holgado e Roulstone

Da oggi si riaccendono i motori anche per la Moto3 (alternandosi alla MotoE). Proprio a Portimao è stata mostrata la livrea delle moto di Daniel Holgado e Jacob Roulstone, i due piloti schierati quest’anno da GASGAS Tech3. È questa la maggiore novità infatti: tolto il nome KTM, la squadra di Hervé Poncharal si adegua alla sua denominazione utilizzata in MotoGP. Di conseguenza cambiano anche radicalmente i suoi colori: Tech3 ora passa al rosso del marchio spagnolo (ricordiamo, parte di KTM), replicando la livrea della classe regina.

Tech3 diventa “rosso GASGAS”

“In questo 2024 diventiamo Red Bull GASGAS Tech3, portiamo questi colori sia in MotoGP che in Moto3” ha infatti dichiarato il proprietario Hervé Poncharal. Due piloti da tenere d’occhio nel suo box, anche se inevitabilmente l’attenzione sarà maggiore per Daniel Holgado. “Ci ha fatto sognare l’anno scorso con tre vittorie, altri podi ed una stagione incredibile. So bene che Dani sarà ancora più competitivo e affamato quest’anno.” Accanto a lui in Tech3 troviamo un giovane esordiente australiano, appunto Jacob Roulstone. “I test a Valencia sono già stati positivi, ora potrà sfruttare Portimao e Jerez per arrivare preparato alla sua prima stagione in Moto3. Non vediamo l’ora di iniziare!”

Moto3, il programma di 22-23/02

1° turno: 10:55-12:35

2° turno: 13:10-14:50

3° turno: 15:25-17:05

4° turno: 17:40-18:30

Foto: GASGAS Motorcycles