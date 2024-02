Primo appuntamento stagionale e prima volta in Australia. Motoxracing e Bradley Ray non hanno mai gareggiato a Phillip Island perché l’anno scorso hanno partecipato solo ai round europei. Il pilota inglese ed il team romano hanno fatto i loro primi giri durante i test di martedì scorso. Nella prima sessione del mattino Ray ha fatto segnare il tempo di 1’31”675, mentre nella seconda è riuscito a migliorare nettamente il suo miglior crono portandolo a 1’30”559. Chiaramente i big sono lontani e non ci si possono attendere risultati di assoluto rilievo tuttavia il pilota e la squadra diretta da Sandro Carusi hanno ampi margini di miglioramento. In Australia, a fianco di Bradley Ray c’è Vanni Lorenzini dato che Pietro Cassarà è assente per problemi fisici.

“Sono fiducioso per l’inizio della stagione – commenta Bradley Ray – Durante i test la squadra ha fatto un ottimo lavoro e sono sono molto contento. Era la mia prima volta a Phillip Island ed ho impiegato quasi mezza giornata per imparare bene il tracciato senza poter senza poter spingere forte. Il mio tempo sul giro si è abbassato ogni volta che siamo scesi in pista ed i miglioramenti sono stati continui. Ho lavorato molto bene con la squadra e ci siamo impegnati soprattutto sull’usura delle gomme per poter far bene nel weekend di gara”.

Sulla sua stessa lunghezza d’onda il team principal Sandro Carusi. La sua squadra è alla sua terza stagione consecutiva nel Mondiale Superbike sempre con Yamaha e quest’anno ambisce ad un ulteriore salto di qualità.

“l test a Phillip Island sono stati molto utili per conoscere il circuito. Ci siamo concentrati soprattutto sulla gestione delle gomme che in questa pista è un aspetto fondamentale. Sono molto fiducioso in vista della nostra prima gara in Australia”.