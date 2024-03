Supersport 300, Matteo Vannucci “Il titolo mondiale? Ci proviamo”

Anno pieno di esami per Matteo Vannucci, a scuola e nel Mondiale 300. Molti lo indicano come uno dei favoriti per il titolo iridato. Il pilota fiorentino è alla sua terza stagione completa e gareggerà ancora per il team PATA Yamaha AG Motorsport Italia. La squadra, con a capo Alessandra Gambardella, schiererà anche Raffaele Tragni ed avrà Alessandro Di Persio nella Yamaha R3 blu cRU FIM World Cup. L’anno scorso fino ad oltre metà campionato era in piena corsa per il titolo poi purtroppo ha avuto una battuta d’arresto ed ha terminato la stagione al quinto posto con cinque podi di cui due vittorie all’attivo.

“Nel 2023 mi è mancata essenzialmente la fortuna – racconta Matteo Vannucci a Corsedimoto – abbiamo lavorato da dieci ma purtroppo hanno pesato i due zeri di Most quando mi hanno buttato per terra. La stagione è stata comunque positiva anche perché abbiamo migliorato tantissimo i tempi dell’anno prima”.

Ora vieni considerato uno dei grandi favoriti. Ti senti tale?

“Chiaramente l’obbiettivo è cercare di vincere il campionato e passare poi di categoria ma bisogna ancora iniziare e vedremo poi in quanti busseranno alla porta. Il livello secondo me è più alto rispetto al passato, tra l’altro torna Iglesias che è un forte, ci saranno Veneman, Buis, di italiani Mirko Gennai poi credo possa fare bene pure Emiliano Ercolani che l’anno scorso aveva fatto una bella stagione anche se nella R3 Cup. Può ottenere degli ottimi risultati anche il mio compagno Raffaele Tragni che nei test è andato molto bene e spero che ci aiuteremo a vicenda”.

A livello di moto, Kawasaki e Yamaha si equivalgono?

“Io onestamente credo che le Kawasaki del team MTM siano le favorite: sul rettilineo volano. Però anche noi abbiamo un’ottima moto, le KTM sono molto veloci…”.

Quest’anno sarà importante anche a livello scolastico.

“Avrò gli esami all’Istituto Tecnico di Meccanotronica. Quando vado a scuola che non le gare vado piuttosto bene e cerco di compensare anche per quando sono assente”.

Foto Dani Guazzetti

