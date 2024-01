Nella video intervista qui sopra Danilo Petrucci racconta le due giornate di test in Andalusia. C’è ancora margine con la gomma nuova, un pò lo stesso problema che aveva condizionato l’ex MotoGP nella scorsa stagione, specie in qualifica. Ma il morale è ottimo, le prospettive sono brillanti. Non resta che aspettare il momento della verità. Qui tutti i tempi dei test a Jerez

“Il Mondiale? Per voi sarà bellissimo…”

Danilo ha parlato anche della stagione che partirà fra un mese in Australia. “Il livello è altissimo, ancora meglio dell’anno scorso. Per voi che guardate sarà una libidine, ma per noi piloti è un problema: qui passare da terzo a dodicesimo sarà un attimo…”