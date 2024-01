Superbike Jerez: Bulega debuttante stratosferico “Un buon test”

Non ha ancora mai gareggiato in Superbike ma a vederlo attaccare le curve di Jerez con classe cristallina non si direbbe. Nicolò Bulega alla seconda uscita invernale con la Ducati ufficiale (la prima sempre a Jerez lo scorso ottobre) ha fatto meraviglie. Con la gomma da qualifica è sceso sotto il primato assoluto della Superbike, risultando parecchio incisivo anche in configurazione da gara. Gli avversari cominciano a temerlo sul serio…Il bilancio del pilota nella video intervista qui sopra.

Attitudine innata

Nicolò Bulega, pur ai primi chilometri con la Ducati Panigale V4 R in Superbike, ha dimostrato di possedere la capacità di essere subito velocissimo con la gomma nuova. Se confermerà questa fiducia anche durante la stagione, forse scoprireremo un nuovo Mister Superpole?