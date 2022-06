Superbike, test a Donington per Lecuona: escluso l’impegno in MotoGP

Il Mondiale Superbike riprenderà dal 15 al 17 luglio con il round di Donington, una pista dove Iker Lecuona non ha mai gareggiato nella sua giovane carriera. Ma Honda ha pensato anche a questo e ha tenuto una giornata di test con lo spagnolo che ha potuto prendere confidenza con il tracciato inglese in sella alla sua CBR1000RR-R.

Test Superbike a Donington

Finora l’ex pilota MotoGP si è saputo distinguere nel suo primo campionato Superbike, con un podio ad Assen e terminando sempre in top-10 nei quattro Gran Premi finora disputati, per un totale di 99 punti in 12 gare. Ha chiuso il fine settimana di Misano con due ottimi quinti posti in Superpole Race e Gara-2, dimostrando di poter prendere in mano le redini delle sorti HRC nel Mondiale delle derivate di serie. E riuscendo a fare persino meglio di Alvaro Bautista che per incassare 102 punti ha necessitato di ben 21 gare.

Alla quinta tappa di Donington arriverà già con un’infarinatura di base dopo il test di martedì 21 giugno. “Una giornata molto positiva“, ha commentato Iker Lecuona. “Sto imparando una nuova pista molto difficile, ma è anche divertente. Sono molto soddisfatto del lavoro svolto. Non vedo l’ora che arrivi il prossimo test la prossima settimana!“. Nei giorni scorsi si è parlato di un suo possibile impiego in MotoGP sulla Honda RC213V lasciata libera da Marc Marquez e che al momento occupa Stefan Bradl, che però non riesce a portare in zona punti.

Lecuona fuori dai progetti MotoGP

Un’ipotesi smentita dal team manager Alberto Puig. “Lecuona è stato assunto dalla Honda per un altro campionato”, ha spiegato il manager catalano a Speedweek.com. “Iker corre nel Mondiale Superbike e lì non se la passa male, è quinto nel Mondiale. Certo, se Stefan cade e si infortuna e non abbiamo un secondo pilota, allora non so cosa faremo. Ma ora non è nei nostri piani portare Iker in MotoGP. Non ci pensiamo e non abbiamo in programma con lui nessun test MotoGP a breve“.

La 8 Ore di Suzuka

Iker Lecuona parteciperà alla 8 Ore di Suzuka, in programma il 7 agosto 2022, con il team ufficiale HRC. Al suo fianco ci saranno Tetsuta Nagashima, pilota del BSB e tre volte vincitore della 8 Ore di Suzuka, e Takumi Takahashi, pilota WSBK. Avranno il privilegio di guidare due moto ufficiali basate sulla CBR1000RR Fireblade SP. Sarà la prima esperienza in una gara endurance per il 22enne di Valencia: “Insieme ai miei compagni di squadra e allo staff tecnico farò del mio meglio per arrivare sulla cima del podio“.

Foto Instagram @ikerlecuona_27