Cosa tenere presente quando si sceglie una catena da motocross

All’inizio dell’articolo, vale la pena di parlare un po’ della trasmissione a catena in sé, delle sue caratteristiche, dei suoi pro e dei suoi contro.

Oggi, una delle trasmissioni più comuni per la ruota posteriore è la trasmissione a catena. I vantaggi della trasmissione a catena sono evidenti: facilità di manutenzione e installazione, possibilità di cambiare facilmente il rapporto di trasmissione, costo relativamente basso.

I contro non sono molti, ma sono: innanzitutto, è necessario lubrificare la catena e, con l’usura e l’allungamento della catena del motore, stringerla nel tempo senza permettere un eccessivo abbassamento. La prima cosa a cui prestare attenzione è il passo della catena della moto. Ogni catena per moto è etichettata numericamente. Le catene più comuni sono: 428, 520, 525, 530. Il primo numero indica il passo della catena. Il secondo e il terzo indicano la larghezza della catena.

La catena per moto RK 520 ha 118 maglie e resistenza all’usura della catena grazie alla lavorazione di precisione e all’utilizzo di soli acciai di qualità comprovata.

La cosa successiva da sapere è il numero di maglie della catena per moto di cui abbiamo bisogno. Qui è semplice. Si può prendere una vecchia catena usurata e calcolare il numero di maglie o utilizzare alcuni siti di selezione di catene drive-star per vedere il numero di maglie necessarie per ogni moto. Ma se i rapporti vengono modificati, il numero di maglie della catena dovrà essere maggiore o minore, a seconda delle stelle di trasmissione scelte.

Quando è obbligatorio sostituire la catena:

I rivetti sulle maglie sono persi

I rulli sono danneggiati

I collegamenti sono arrugginiti

La catena ha raggiunto la sua capacità massima

Le guarnizioni di gomma sono incrinate

La catena non si allunga fino a raggiungere le dimensioni corrette

È assolutamente necessario lubrificare la catena ogni cinquecento chilometri. Dovreste farlo anche se vi trovate sotto la pioggia. Eseguite questa procedura prima di uscire. Non è nemmeno necessario risparmiare olio. Per farlo, è necessario versare l’olio in un piccolo contenitore e usare un pennello. Lubrificare la catena sul cavalletto e far scorrere la ruota posteriore durante la lubrificazione della catena.

Attenzione. Non è consigliabile applicare molto olio sulla catena aperta, poiché, attirando la polvere durante la guida, la catena inizierà rapidamente a usurarsi e a scricchiolare. Per le catene aperte, è meglio utilizzare uno spruzzatore d’olio sotto forma di bottiglia spray. Le catene chiuse, invece, possono essere oliate abbondantemente.