I primi risultati conquistati in sella alla M 1000 RR hanno dimostrato che la decisione di Toprak Razgatlioglu di firmare con BMW non è stata poi così “folle”. Evidentemente, il progetto Superbike della casa tedesca aveva bisogno di un pilota come lui per spiccare il volo. E adesso ci si domanda: il campione del mondo 2021 riuscirà a lottare per il titolo fino alla fine? Le vittorie a sorpresa in un circuito difficile come quello di Barcellona fanno propendere per una risposta affermativa.

Superbike, Sofuoglu esalta Razgatlioglu

Il rider turco non ha mai avuto dubbi sulla scelta di approdare nel team ROKiT BMW Motorrad e anche il suo manager-mentore Kenan Sofuoglu era convinto di questa nuova sfida. Intervistato dal sito ufficiale WorldSBK, si è così espresso dopo i primi successi del suo allievo con il marchio tedesco: “Sicuramente sono molto orgoglioso. L’anno scorso abbiamo preso una grande decisione e in questo ho supportato molto Toprak. Tante persone pensavano che fosse una scelta sbagliata. Io credevo che la BMW fosse una buona moto e l’ho detto anche al team e ai top manager nel primo incontro che abbiamo avuto. Mancava un pezzo al puzzle, ovvero Toprak. Al secondo round abbiamo già vinto“.

Il cinque volte campione del mondo Supersport non pensava che Razgatlioglu sarebbe riuscito a vincere già a Barcellona: “Ci credevamo, ma non eravamo sicuri di quando avrebbe potuto vincere. Dopo i test invernali, ho iniziato a crederci molto. Ma pensavo potesse farlo più ad Assen o a Donington, non mi aspettavo lo facesse a Barcellona, che non è la sua pista favorita. Toprak è più forte quest’anno con la BMW e sarà il favorito per il titolo“.

Toprak campione con la M 1000 RR nel 2024?

Sofuoglu è convinto che il titolo SBK sia un obiettivo realistico già per questo campionato 2024: “Sicuramente. Quando abbiamo firmato, lo abbiamo fatto per due anni, non sapevamo se sarebbe stato un obiettivo già il primo anno oppure solo nel secondo. Pensavamo più alla seconda stagione. Dopo i test invernali ho detto che Toprak avrebbe potuto vincere il mondiale quest’anno, perché la moto è migliore di quanto ce l’aspettassimo“.

Infine, l’ex pilota si è espresso su Alvaro Bautista, reduce da due titoli vinti e che si ritrova un temibile avversario all’interno del team Aruba Ducati: “Penso che il nostro principale rivale sia Bautista, anche se la sua situazione non è facile perché è arrivato Bulega dalla Supersport facendo record su ogni pista. Sei il numero 1 nel box e il nuovo arrivato ti fa sentire meno sicuro, è normale che sia così. Per noi è positivo, onestamente“.

Foto: BMW