Superbike, Scott Redding: modifiche alla BMW M1000RR prima dell’Estoril

Il passaggio di Scott Redding da Ducati a BMW fa sentire il suo peso sul bottino punti in classifica Superbike. Dopo le gare di Aragon e Assen il pilota britannico ne ha collezionati 19, ma soprattutto sono emerse le tante problematiche di una M1000RR che ancora non può dirsi all’altezza delle Yamaha R1, Panigale V4R e Kawasaki ZX-10RR. Nelle tre settimane e mezzo di sosta del campionato la Casa tedesca ha lavorato con i due team sull’allestimento della moto in attesa di avere riscontri già nella prossima gara all’Estoril.

Test Superbike prima dell’Estoril

Loris Baz ed Eugene Laverty hanno girato a Oschersleben l’11 maggio, Scott Redding e Michael van der Mark a Portimao il 16 maggio. Il team BMW Bonovo ha focalizzato l’attenzione sul telaio, mentre la squadra ufficiale sulla frizione, come spiegato da Marc Bongers, direttore di BMW Motorsport. Nel terzo round di Superbike in Portogallo le temperature saranno decisamente più elevate rispetto ai primi due week-end di gara e gli ingegneri dovranno impostare bene la BMW M1000RR sin dalla prima sessione di prove libere. “I piloti, gli ingegneri e i meccanici stanno lavorando duramente per avvicinarci ai nostri obiettivi“.

Sul tracciato dell’Estoril Scott Redding ha tenuto il suo primo test privato con BMW. Lunedì scorso ha tenuto un altro test a Portimao durato appena mezza giornata, dove si è concentrato anche sugli assetti. “È stato bello tornare in sella e mi sono divertito. Spero che potremo iniziare il weekend dell’Estoril da dove avevamo lasciato ad Assen, cercando di migliorare ulteriormente il pacchetto insieme alla squadra“. Shaun Muir svela qualche dettaglio tecnico: “Avevamo un rigoroso piano di test orientato a migliori partenze con nuove parti. Abbiamo anche provato del materiale per migliorare il bilanciamento delle moto in combinazione con l’assetto e l’elettronica. Abbiamo anche continuato a testare la frizione e nuove parti per il telaio“.