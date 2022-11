SBK, Razgatlioglu rilancia la sfida a Bautista: “Nel 2023 sarò più forte”

Toprak Razgatlioglu aveva dichiarato che il suo obiettivo era fare doppietta in Indonesia e ha compiuto la sua missione. Tuttavia, ciò non è bastato per rinviare ad Alvaro Bautista i festeggiamenti per la conquista del titolo mondiale Superbike.

Proprio al Mandalika International Street Circuit, dove un anno fa toccò a lui, il pilota Ducati si è laureato campione. Il turco ha dato tutto e ha ottenuto il massimo possibile in questo weekend. Proverà a chiudere bene la stagione SBK 2022 nel prossimo appuntamento a Phillip Island per poi concentrarsi sulla prossima, con l’obiettivo di riprendersi il numero 1.

Superbike, il bilancio di Razgatlioglu dopo Mandalika

Razgatlioglu si è così espresso al termine del round Superbike in Indonesia: “Un weekend incredibile per me con tre vittorie. Sono molto felice. Faccio i complimenti a Bautista e Ducati. È stata una buona stagione, abbiamo lottato in ogni gara. Abbiamo perso il titolo, però ho cercato di fare il mio meglio qui ed è positivo per me aver fatto tripletta. Adesso siamo focalizzati sul prossimo anno, vogliamo migliorare la moto e battagliare di nuovo per il mondiale“.

Toprak accetta la sconfitta contro Bautista e rilancia la sfida per il 2023, anno nel quale conta di essere ancora protagonista e magari di riprendersi il titolo. A proposito del rivale, ha aggiunto le seguenti considerazioni: “In pista lottiamo, però fuori parliamo come amici e ci rispettiamo. Sono felice per lui e per Ducati, che torna a vincere dopo tanti anni. È un bel giorno per loro, ricordo quanto lo sia stato per me l’anno scorso. Oggi è il Ducati Day e io sono contento per le mie tre vittorie“.

Il pilota Yamaha nel 2023 tornerà ad avere il numero 54 sulla sua R1, dopo aver utilizzato l’1 da campione in carica in questo Mondiale SBK: “Sono contento di tornare al mio numero, penso che sarò più forte l’anno prossimo“.

Il campionato terminerà nel prossimo fine settimana in Australia e Razgatlioglu prevede che Bautista sarà particolarmente competitivo a Phillip Island: “Alvaro e Ducati saranno molto forti in quella pista, penso possa andare come in Catalunya. Ma cercheremo di lottare ancora, vedremo come andrà a Phillip Island“.

Foto: WorldSBK.com