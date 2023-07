Toprak Razgatlioglu non smette di credere nel titolo Superbike 2023, nonostante i 70 punti che lo separano da Alvaro Bautista. Serve un’impresa per avere la meglio sul pilota Ducati e sarà fondamentale recuperare altri punti nel prossimo round a Most, dove il turco potrebbe avere la un’altra buona chance. Difficile riaprire la corsa iridata, però lui non vuole arrendersi e darà il massimo fino a quando la matematica non lo condannerà, eventualmente.

Razgatlioglu, il quasi ritiro e l’importanza di Sofuoglu

Intervistato dal podcast Chasin’ The Racin’, Razgatlioglu ha ripercorso la sua carriera e ha raccontato anche un aneddoto interessante riguardante il 2018, anno del suo debutto in SBK: “Non riuscivo a guidare la Kawasaki con lo stile Rea, perché in Superbike devi sollevare velocemente la moto dopo la frenata per poi accelerare bene. Ci provavo e ho pensato che la mia carriera potesse finire. Non ero molto veloce e in gara finivo 10°, 12° o 14°. Non ero felice, volevo lottare per la top 5. Pensavo che potesse essere l’ultimo anno, che sarei tornato a casa a lavorare con mio fratello nel negozio di moto che abbiamo. Ma poi a Donington ho conquistato il mio primo podio e in Argentina un altro. Nel 2019 sono stato un Toprak completamente diverso, ho fatto altri podi e a Magny-Cours ho vinto le prime due gare“.

Nel 2017 ha perso suo padre, una persona che lo ha supportato sempre e che ha fatto grandi sacrifici per farlo correre quando era piccolo. Un altro che gli è sempre stato vicino in questi anni è Kenan Sofuoglu, leggenda del Mondiale Supersport e non solo: “Per me è più di un manager, è come un fratello maggiore. Abbiamo iniziato a collaborare nel 2014 e ora siamo sempre insieme, viviamo nella stessa città e ci alleniamo insieme. Anzi, gareggiamo assieme, lui è ancora forte. Lo chiamo ancora dopo le gare. Quando ci parlo sono più rilassato. Se siamo in griglia, parliamo di altre cose e non della corsa“.

Il pilota del team Pata Yamaha Prometeon ha spiegato quanto per lui sia importante essere rilassato nei weekend di gara: “Mi rilasso di più se non parlo della corsa. Se ne parlo troppo, mi sento stressato e non mi piace. Quando nel 2021 ho dovuto affrontare la gara per diventare campione non ero stressato, questo perché penso ad altre cose. Ho avvertito stress mercoledì notte, perché riflettevo su come festeggiare la vittoria del titolo. Mi sono addormentato alle 3“.

Le sfide con Rea e le difficoltà con Bautista

A Toprak piace battagliare e c’è un anno nel quale si è particolarmente divertito in pista: “Nel 2021 con Rea mi sono divertito in ogni gara. Abbiamo un rapporto fuori dalla pista, poi dentro tutti vogliono fare del loro meglio. La lotta nel 2021 è stata incredibile, lui è un buon combattente. Poi non ho avuto grandi battaglie con Bautista o gli altri piloti“.

Inevitabile parlare di Bautista: “Quest’anno Ducati ha fatto un grande miglioramento – commenta – e Alvaro è un pilota forte. Rappresentano un buon pacchetto. Lui corre quasi sempre da solo“.

Razgatlioglu come Valentino Rossi: futuro con le auto

Al rider turco è stato domandato quale sia un suo sogno riguardante le moto e uno invece extra-motociclismo: “Voglio tornare ad essere campione del mondo – ha risposto – e poi vorrei fare alcune gare di auto. Amo le macchine, mi piace guidarle. Vorrei fare come Valentino Rossi. Non penso a Le Mans o alla GT3, forse la GT4 è possibile. In Turchia il mio grande hobby è guidare auto. Ho la Mitsubishi Evo VI Tomi Makkinen, la Mazda RX7 rossa come quella di Fast & Furious e una BMW M3 V8 del 2018 e una Audi R8 V10 del 2017″.

Razgatlioglu ora è concentrato sul WorldSBK, ma immagina anche un futuro con le quattro ruote. In attesa del prossimo round a Most, è stato Dolomiti Paganella Bike Park a praticare downhill. Nelle foto messe nelle sue storie Instagram si vedono anche Manuel Puccetti e Axel Bassani. Inoltre, Toprak ha pubblicato una foto che ritrae lui e Bassani assieme ad Andrea Dovizioso.

