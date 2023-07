CIV Superbike, Alex Delbianco cade 3 volte nei test a Misano

Sarebbe dovuta essere una tranquilla giornata di test in vista della Racing Night del CIV Superbike. Mancava solo Michele Pirro, per il resto erano presenti tutti i principali protagonisti della serie tricolore. I team dovevano mettere a punto gli ultimi dettagli ed i piloti fare un allenamento a dieci giorni dal week-end più atteso dell’anno. Era un caldo infernale e la pista era scivolosa perché nel week-end hanno corso le auto. Luca Vitali ha stabilito comunque il miglior tempo in scioltezza in 1’37 basso. Bene anche Samuele Cavalieri in 1’37″4 senza errori. Lorenzo Zanetti, leader del CIV Superbike, non ha pensato minimamente al cronometro ma ha fatto un test tranquillo, da ragioniere, così come Luca Bernardi. La priorità era lavorare alle moto senza fare danni.

Alessandro Delbianco invece è incappato nella classica giornataccia con la Yamaha Keope ed è caduto tre volte. Nell’ultima ha tamponato Alberto Butti che era in sella alla Ducati del team Barni. Tra l’altro il compagno di squadra di Michele Pirro sta facendo un buon campionato con un quinto ed un sesto posto all’attivo alla sua prima stagione in Superbike. Per fortuna non si sono fatti male.

“Sono certo che per Alessandro Delbianco sia stata semplicemente una giornata storta – racconta il team manager Keope Stefano Morri a Corsedimoto – posso garantire che la moto non aveva nessun tipo di problema. Probabilmente le cadute sono dovute al tracciato scivoloso a causa del caldo e della gomma lasciata dalle auto che avevano corso in precedenza. Le prime due sono state delle scivolate mentre la terza volta c’è stato un contatto con un altro pilota. Sicuramente stiamo vivendo una stagione difficile, con vari episodi sfavorevoli. Ovviamente non siamo felici ma non ne facciamo un dramma. Al di la delle cadute, negli ultimi test abbiamo fatto dei passi avanti. Delbianco gode della nostra fiducia e proseguiamo senza problemi, come da programmi. Lavoriamo sodo e siamo convinti che i risultati arriveranno”.

Il commento di Alessandro Delbianco

Alessandro Delbianco non la vede male.

“Nonostante gli episodi è stata una giornata positiva perché abbiamo fatto delle modifiche alla moto, mi sono piaciute e mi sono sentito bene sulla Yamaha – dice Alex Delbianco a Corsedimoto – Avevamo necessità di spingere e con il senno del poi non era la giornata giusta per farlo considerando il caldo e la pista che era sporca perché ci avevano girato le auto. Le prime due sono state delle scivolate infatti ho anche continuato. Avevamo lavorato bene sul posteriore ed ora dobbiamo prendere più fiducia sull’anteriore per evitare il ripetersi di questi episodi.

La terza è stata una caduta vera e propria. Alla curva dopo l’uscita dai box io ero già partito forte per spingere mentre un altro pilota no, andava più piano, aveva chiuso il gas e l’ho centrato. Io avevo necessità di spingere, come faccio sempre del resto quando vado in pista perché i test ci servono per prepararci alle gare. Siamo al giro di boa del campionato, dobbiamo recuperare e dare sempre il massimo”.

Foto Keope