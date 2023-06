CIV Superbike, perché Alex Delbianco non decolla?

Inutile negare l’evidenza. Alessandro Delbianco sarebbe dovuto essere l’anti Pirro invece è mestamente nono nella classifica generale del campionato con 77 punti di distacco dalla vetta. Certo, il campionato è ancora molto lungo con 150 punti in palio ma questo divario appare incolmabile. Alex non ha mai completamente convinto in questa stagione. L’anno scorso il Keope Motor Team era salito sul podio in tutte le prime sei gare stagionali ed aveva concluso il campionato con nove podi su dodici gare. Quest’anno Alex Delbianco è salito sul podio solo una volta con la Yamaha. Cosa sta succedendo in casa Keope? Ne parliamo con il team manager Stefano Morri.

“Nessuno è contento, questo è chiaro – dice Stefano Morri – i risultati sono nettamente al di sotto delle aspettative ed è evidente. Non cerchiamo alibi ma analizziamo la situazione e ci sono delle spiegazioni”.

Quali sono?

“Alex Delbianco è un pilota fortissimo ma ha uno stile di guida totalmente diverso rispetto a quello dei piloti che avevano gareggiato in precedenza con noi. Il nostro pacchetto necessita ancora di un po’ di tempo e chilometri per essere vincente in un campionato di così alto livello. Poi non voglio cercare scuse ma la sorte non è stata favorevole. In un paio di occasioni ci sono stati degli equivoci sulla scelta delle gomme, una volta Alex è stato steso da un avversario, un’altra ha avuto un incidente per un problema alla moto di chi gli era davanti…Ci sono sfuggiti vari podi che erano ampiamente alla nostra portata”.

C’è stato qualche ritardo durante la preparazione invernale?

“Avevamo deciso di concentrare i test nel mese prima del campionato ma ha sempre piovuto. Complice anche il meteo non abbiamo avuto la possibilità di fare tutto come volevamo quindi sì, siamo un po’ in ritardo e ci serve tempo ma non molliamo, anzi”.

Quali sono le prossime mosse?

“Stiamo lavorando sodo per consentire ad Alex Delbianco di essere competitivo. Non ci arrendiamo e c’impegniamo tutti al massimo. Il campionato è ancora molto lungo e ritengo che c’è tutto il tempo per raccogliere ancora delle belle soddisfazioni”.

