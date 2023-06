Marc Marquez ha chiuso il weekend di MotoGP in Germania con due infortuni e quella che sembra essere una completa perdita di fiducia nella Honda. Cinque la cadute rimediate dal venerdì al warm-up domenicale, quando i medici gli hanno diagnosticato una piccola frattura al pollice della mano sinistra e una botta alla caviglia. Nulla di grave, tanto che gli hanno concesso il ‘fit, ma il fuoriclasse della Honda era psicologicamente fuori dal GP del Sachsenring dopo le varie cadute. “È stata una mia decisione… Non mi sentivo pronto per correre“, ha sintetizzato l’otto volte iridato.

Il commento di Jorge Lorenzo

Una situazione finita sotto la lente di ingrandimento di Jorge Lorenzo, presente in Sassonia come inviato di Dazn. “La Honda è davvero diventata una moto più critica di alcuni anni fa“, ha detto l’ex pilota MotoGP. “Una moto che fondamentalmente lancia i piloti o fa in modo che i piloti non possano salvare la maggior parte delle cadute. Credo che nemmeno Marc nei suoi peggiori incubi immaginasse un fine settimana così, con cinque cadute, tante brutte sensazioni“. Anche dopo il grave incidente di Jerez, Marquez qui aveva trionfato nel 2021. L’anno scorso ha saltato l’evento perché alle prese con l’ultima operazione all’omero. “Ma quest’anno, fin dall’inizio, ha avuto enormi difficoltà, ha preso alcuni spaventi tremendi“.

Un fine settimana che fa molto male a Marc Marquez, specie dal punto di vista mentale. “È triste, sembra triste. Puoi vederlo rispondere alle domande senza voler davvero rispondere“, ha commentato Jorge Lorenzo. “E davvero psicologicamente sarà una cartina di tornasole per Marc. Penso che sia un momento senza precedenti per Marc. Ha vissuto momenti delicati negli ultimi due o tre anni con il problema del braccio a livello fisico. Ma ora si scopre che sta vivendo molte cadute e conseguenze fisiche. In generale fisicamente sta bene. È tornato in buona salute, ma si ritrova con la Honda più delicata degli ultimi tempi e più lontano dai rivali“.

Il pentacampione maiorchino ha deciso di ritirarsi dopo una lunga serie di cadute e infortuni raccolti in un anno… “Non so se Marc si trova nella stessa situazione di dire: ‘Attento, se continuo così posso davvero farmi ancora male’“.

