Toprak Razgatlioglu non ha potuto andare oltre il terzo posto in Gara 1 Superbike a Misano. Ha dato il massimo, ma ha chiuso dietro alle Ducati di Alvaro Bautista e Michael Rinaldi. Non ne aveva per fare di più. Le temperature sono più state più alte di quelle del test, dove aveva avuto un ottimo passo, e la sua Yamaha R1 ha sofferto. Il suo piano di vincere è andato in frantumi. Vedremo se domani avrà maggiore fortuna con il clima.

Superbike Misano, Razgatlioglu commenta Gara 1

Razgatlioglu al termine della prima manche Superbike a Misano non può che riconoscere la superiorità di Ducati: “Se avessi superato Rinaldi all’inizio non sarebbe cambiato niente. La Ducati è veramente forte in condizioni calde, non solo con Alvaro e Michael. Tutti. Ho cercato cercato di fare del mio meglio. Nel test il feeling era perfetto, però con alte temperature la Yamaha non funziona bene. Soprattutto la gomma posteriore ha un calo. Domani proveremo a migliorare e a lottare per vincere. Spero ci siano delle condizioni più fresche, perché saremo più forti e avrei una chance“.

Il campione SBK 2021 vede una Panigale V4 R troppo superiore alla sua Yamaha R1, soprattutto tra le mani del rivale spagnolo: “La Ducati per il 2023 è migliorata ulteriormente, Alvaro guida bene, hanno un buon pacchetto per lui e per lui è facile poter vincere ogni gara. Probabilmente domani monterò una gomma differente, dopo giri la posteriore ha avuto un grosso calo. Spero di fare dei miglioramenti per lottare almeno con Rinaldi, forse con Bautista non sarà possibile. Oggi stare con Alvaro era impossibile“.

Foto: Yamaha Racing