Un pilota esperto o una giovane promessa? Questo è il dilemma. Il Team Puccetti Racing sta definendo in questi giorni il pilota per il proseguo del Mondiale Superbike. I nomi più accreditati in questo momento sembrano tre: Lucas Mahias, Tito Rabat e Gabriele Giannini. Con i primi due la squadra reggiana avrebbe la certezza di conquistare dei discreti piazzamenti ma nulla di eclatante. Con Giannini invece tutto è possibile: il ragazzino di Anzio è uno tra i migliori talenti del momento e sorprende ad ogni gara. In passato Manuel Puccetti ha lanciato vari giovani tra i quali Franco Morbidelli e Toprak Razgatlıoğlu. L’idea di puntare su un esordiente l’attira senza ombra di dubbio.

“Ho semplicemente fatto una chiacchierata con Giannini al Mugello, nulla di più. – dice Manuel Puccetti a Corsedimoto– Ora ho messo tutto sul tavolo di Kawasaki Europa ed entro venerdì dovrò capire qual è la priorità. Ci sono piloti di esperienza come Mahias che ha fatto bene con noi in passato: conosce moto, circuiti, gomme e tutto. Ci può essere Tito Rabat che ha fatto il sostituito e ha gareggiato a lungo a livello internazionale. E’ c’è Giannini che sarebbe una cosa simpatica, una bella sfida, un libro bianco da scrivere perché non conosce la Superbike, i circuiti, moto e campionato. Sarebbe molto più difficile però a detta di tutti è un gran talento”.

E’ vero che avevi pensato a Luca Bernardi?

“Luca sarebbe stato perfetto per questo progetto però da quello che ho capito preferisce restare al CIV”.

Ci sono altri piloti in lizza?

“Ho avuto varie richieste anche da piloti da BSB e dal Campionato Spagnolo. Il punto ora è valutare se prendere un pilota esperto, una sorta di “usato sicuro” oppure se provare a crescere un giovane. Metto tutto sul tavolo e con Kawasaki Europa dovremo capire qual è la strada migliore per noi”.

Jonathan Rea la splendida biografia: “In Testa” disponibile su Amazon

Foto Puccetti Racing