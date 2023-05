Talento, razionalità, carattere, umiltà e simpatia. Gabriele Giannini sta crescendo molto bene. Seguito da uno staff di prim’ordine quale Pistard – BMW Italia, nell’ultimo anno è maturato tanto sia a livello sportivo che caratteriale. Si è parlato molto di lui dopo il successo al National Thophy 2022. Durante l’inverno ha ricevuto importanti riconoscimenti ma non si è montato la testa, anzi. Anche se oggi non lavora più in cantiere come manovale, non dimentica le proprie origini. Gabriele Giannini è sempre il ragazzo spontaneo e genuino che nella prima gara del 2022 al Mugello si è classificato secondo con un dito maciullato per poi vincere su quello stesso circuito in settembre.

Nel primo round del National Trophy 2023 a Misano ha conquistato il terzo posto in gara-1 ed il secondo la domenica con la BMW Pistard in versione stock. Ora è pronto per l’appuntamento del prossimo week-end al Mugello.

“L’esordio stagionale è stato complessivamente positivo – racconta Gabriele Giannini a Corsedimoto – nel CIV il miglior tempo in gara-2 è stato di circa 1’36″5 mentre il mio best-lap di 1’35″6. Rispetto allo scorso anno a Misano sono riuscito ad abbassare il mio crono di 8 o 9 decimi e la moto è la stessa del 2022, io guido sempre una stock. Sto migliorando e sono contento. In gara-1 c’erano delle condizioni della pista un po’ particolari, era asciutta ma quel giorno aveva comunque piovuto: non mi ero trovato tanto bene, avevamo fatto un po’ fatica trovare a trovare il giusto set-up in una situazione del genere. La domenica invece la pista era migliorata e sono riuscito a fare una bella gara, con un buon passo”.

Come ti sei preparato per il secondo round stagionale?

“Il lunedì dopo Misano abbiamo fatto dei test al Mugello. Pioveva ed abbiamo fatto comunque tre turni. Abbiamo ritenuto opportuno provare la moto anche sul bagnato per non farci trovare totalmente impreparati in caso di wet-race. Era la prima volta che giravo con un 1000 in quelle condizioni ma mi sono trovato abbastanza bene e mi sono divertito”.

Nel 2022 al Mugello eri andato molto bene.

“Sì, ho dei bei ricordi. E’ una pista che mi piace tanto. Il mio obbiettivo è lottare per le posizioni che contano, come sempre”.

Gabriele Giannini, quando ti vedremo nel Mondiale Superbike?

“A quanto leggo la BMW sta trattando con un gigante come Toprak per il prossimo anno: io in confronto a lui sono una formica. Però spero di cuore di arrivare al Mondiale il futuro. M’impegno al massimo, con tutto me stesso, per raggiungere un giorno questo obbiettivo”.