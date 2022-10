A Portiamo continua l’offensiva di Toprak Razgatlioglu: con le frenate magiche tiene testa ad un indomabile Alvaro Bautista vincendo anche la Superpole Race. In questo modo l’asso Yamaha conquista la migliore posizione sullo schieramento di gara 2 e rosicchia altri tre punti al battistrada della Superbike. Il vantaggio Ducati scende a quota 51 punti. Niente da fare per Jonathan Rea, di nuovo piegato dai rivali diretti: il terzo posto in questo momento è il massimo cui la Kawasaki possa ambire.

Gomme diverse, stessa musica

Nella gara sprint Pirelli ha messo a disposizione anche la soffice SCX che ovviamente è stata scelta obbligata. Le gomme dunque erano diverse rispetto a gara 1 ma la musica è stata identica. Toprak è scattato via come un fulmine, cancellando la pole di Rea, e non ha più mollato la posizione di leader. Alvaro Bautista ci ha provato, di brutto. Con il missile Ducati sul rettilineo riusciva a mettere la testa davanti, ma con staccate micidiali ogni volta Razgatlioglu ha parato il colpo, infilandosi davanti nella prima curva. Alvaro non ci stava, ma una pericolosa perdita d’aderenza dell’avantreno, a due giri dalla fine, lo ha convinto a non cacciarsi nei guai. Stesso podio del sabato: è la 21° volta in 27 gare che i Magnifici Tre monopolizzano i gradini del podio.

Rinaldi davanti a Bassani

Michael Rinaldi stavolta è riuscito a vincere il confronto diretto fra ducatisti con Axel Bassani, agguantando la quinta posizione. I due italiani però non sono riusciti a riacciuffare un Alex Lowes che sta andando molto forte in questo week end con la seconda Kawasaki. Andrea Locatelli, scudiero di Toprak, è stato molto efficace nella fase iniziale, ma poi è retrocesso in settima. BMW e Honda latitano: con la moto tedesca si rivede in top ten Michael van der Mark, ottavo. Lontane le CBR-RR con Vierge decimo e Lecuona solo dodicesimo.

Alle 15:00 il gran finale

Il programma del nono round del Mondiale Superbike si chiude alle 15:00 (ora italiana) con gara 2. I giri da percorrere saranno venti. Ricordiamo che gara 1, il giorno prima, è stata accorciata a 14 giri causa ritardata partenza per l’incidente occorso durante la precedente gara della 300. Quindi, in questo week end, sarà la prima corsa a disputarsi sulla distanza prevista. E’ un fattore che potrebbe cambiare le carte in tavola.

