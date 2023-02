Superbike Phillip Island prove 1: Bautista sempre lui, Ducati che partenza

La supremazia Superbike di Alvaro Bautista è schiacciante e rischia di indirizzare il pronostico del Mondiale ’23 ancor prima di cominciare. Il fuoriclasse spagnolo, dopo aver chiuso il precampionato da dominatore, è stato il più veloce al termine dei 45 minuti della prima sessione di prove della nuova stagione, con il tempo di 1’31″032. In assoluto non è una prestazione eccezionale, perchè Bautista sullo stesso tracciato di Phillip Island aveva girato più forte martedi scorso in coda agli ultimi test, 1’30″232. Ma oggi fa più caldo, 28 °C aria e 37 °C d’asfalto, per cui l’aderenza è inferiore. Più che sul giro secco, il vantaggio Ducati anche stavolta, come nei collaudi invernali, è sul passo: Bautista ha fatto una prima uscita di nove giri, realizzando il giro veloce della sessione al quarto passaggio e tenendo un ritmo sul 1’31” basso, irraggiungibile per gli altri. Solo la pioggia, prevista per sabato e domenica, potrebbe ribaltare la situazione.

Andrea Locatelli super

Bautista vola mentre i soliti avversari, cioè Jonathan Rea e Toprak Razgtatlioglu, sembrano ancora avvolti nei dubbi lasciati dal precampionato. L’asso Kawasaki ha fatto il quarto tempo, a due decimi dalla vetta, mentre il turco è solo ottavo, a mezzo secondo, in una sessione che vede ben quattordici piloti racchiusi in un secondo. In casa Yamaha anche stavolta è andato più forte Andrea Locatelli, secondo crono a 37 millesimi dalla Ducati. Il bergamasco precede Iker Lecuona, che però nel finale è caduto alla curva dieci, senza conseguenze fisiche. Incidente anche per Michael van der Mark, con la BMW.

Danilo Petrucci indietro

Non comincia benissimo l’avventura Mondiale Superbike di Danilo Petrucci, che chiude la FP1 al sedicesimo posto, con lo stesso secondo di passivo da Bautista che aveva accusato al termine dei test dei giorni scorsi. Sempre in tema di Ducati satellite, non ha brillato neanche Axel Bassani, quattordicesimo, a nove decimi dal riferimento. Vedremo se FP2 (qui gli orari del week end) offrirà qualche spiraglio, in chiave italiana.

