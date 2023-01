Superbike, Petrucci parte lento a Portimao: “Serve sistemare delle cose”

Danilo Petrucci non vedeva l’ora che arrivasse il test Superbike a Portimao per provare la nuova Ducati Panigale V4 R. A Jerez, infatti, aveva girato con la versione 2022 ed era impaziente di guidare la stessa moto del campione Alvaro Bautista.

Tuttavia, anche oggi ha continuato a utilizzare quella dello scorso anno. La prima delle due giornate di test in Portogallo si è rivelata più complicata di quanto si Petrucci immaginasse. Infatti ha chiuso solo con il quindicesimo tempo finale e ha incassato 1″682 da Michael Ruben Rinaldi, leader odierno. 56 i giri totali che ha percorso all’Autodromo Internacional do Algarve.

Superbike, test Portimao: Petrucci non felice dopo il Day 1

Petrucci al termine della giornata ha spiegato le sue difficoltà: “È stata una giornata abbastanza lunga. A differenza di Jerez, non sono riuscito a trovare un feeling immediato. Abbiamo cercato di trovare una base per la moto. È stato un giorno complicato, non siamo riusciti a trovare qualcosa che mi piacesse e mi permettesse di girare forte. Abbiamo ancora domani per sistemare un po’ le cose“.

Certamente i dati raccolti oggi possono essere molto utili per migliorare domani. Danilo Petrucci deve sfruttare bene il secondo e ultimo giorno di test a Portimao. Il pilota ternano e il Barni Spark Racing Team contano di arrivare a Phillip Island con una buona base per poter essere competitivi.

Foto: Barni Spark Racing Team