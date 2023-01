Superbike, Alvaro Bautista: “Voglio una Ducati Panigale V4 R più stabile”

Alvaro Bautista ha chiuso con il terzo tempo la prima giornata di test Superbike a Portimao, ma è di soli 68 millesimi il distacco dal compagno Michael Ruben Rinaldi. Un buon inizio per il team Aruba Racing Ducati in Portogallo.

Il campione in carica ha effettuato 59 giri, il migliore in 1’39″707. È stato anche protagonista di una caduta, però senza conseguenze. Il lavoro di sviluppo della nuova Panigale V4 R è andato avanti bene. Le sensazioni erano state molto positive già a Jerez e oggi all’Autodromo Internacional do Algarve ci sono state nuove conferme.

Superbike, test Portimao: i commenti di Bautista

Bautista al termine della giornata odierna ha raccontato di aver avuto un intoppo iniziale oggi a Portimao: “Alla fine sono felice. Alla mattina ho iniziato con sensazioni strane sulla moto. Abbiamo verificato che i settori non erano gli stessi del weekend di gara, perché l’elettronica lavorava in modo differente in tutte le curve. Abbiamo sistemato tutto e poi all’improvviso è stato molto meglio“.

Risolto il problema di elettronica sulla Panigale V4 R, il pilota del team Aruba Racing Ducati ha potuto girare forte: “Siamo stati abbastanza costanti durante la giornata. Abbiamo provato alcune parti per il setup, soprattutto per l’anteriore. Non abbiamo trovato qualcosa di migliore rispetto alla buona base che avevamo già. Non è semplice trovare qualcosa che mi possa aiutare un po’. Sono abbastanza fiducioso, dato che ho guidato quasi tutto il giorno con la gomma SC0 al posteriore e il mio miglior tempo l’ho fatto con quella. Questo significa che siamo sulla giusta strada“.

Il campione del mondo Superbike 2022 si aspetta di fare qualche progresso un un’area specifica nel day 2 in Portogallo: “Per domani abbiamo altre idee per il setup, in particolare per rendere la moto più stabile. Ho qualche problema di stabilità in uscita di curva forse a causa del mio peso. Non posso spingere di più, perché poi la moto diventa un po’ instabile. Domani vedremo. Proverò anche le gomme anteriori Pirelli che non ho provato a Jerez. Cercheremo di avere buon feeling in vista del prossimo test in Australia“.

Foto: WorldSBK.com