Dopo Jerez e Portimao, anche a Phillip Island c’è stata la conferma della velocità di Nicolò Bulega. Il rookie del team Aruba.it Racing Ducati ha chiuso l’ultimo test Superbike con il secondo tempo, a soli 74 millesimi dal leader Toprak Razgatlioglu. Una caduta in curva 4 non ha rovinato la sua ottima giornata di lavoro e in generale un pre-campionato davvero positivo. Adesso sarà interessante vederlo in azione in gara per capire se potrà essere da subito uno dei principali protagonisti, come pronosticato dal suo compagno di squadra Alvaro Bautista.

Superbike, test Australia: il bilancio di Bulega

Il campione in carica della Supersport non può che essere soddisfatto di com’è andata oggi: “Sono felice di questo test. Durante la giornata ho migliorato il feeling con la moto, soprattutto con gomme usate. Alla fine non ho fatto un long run, ma un po’ di giri insieme e ho avuto un buon passo, questa è la cosa più importante per me. Nel test a Portimao ero stato davvero veloce con gomme nuove, ma dovevo lavorare ancora un po’ con gomme usate. Sono contento, sono migliorato tanto“.

Bulega aveva siglato un crono da record, poi battuto da Razgatlioglu: “Sono felice del mio tempo – spiega – però dobbiamo considerare che l’asfalto è nuovo e più veloce rispetto all’anno scorso. Per me è positivo essere stato veloce e aver avuto buon feeling con la mia moto“.

Da podio nel round a Phillip Island?

Un pre-campionato di cui può essere fiero, perché si è rivelato subito competitivo. Forse Nicolò è andato oltre le sue stesse aspettative: “La mia pre-season è stata davvero positiva. Nel mio giorno peggiore sono finito secondo nella classifica conclusiva, penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro e sono pronto per iniziare il campionato“.

Il pilota del team Aruba.it Racing Ducati non vuole mettersi pressione in vista dell’inizio delle gare: “Non ho obiettivi. Cercherò di fare del mio meglio e vedremo cosa riuscirò a ottenere. Podio? Lo spero, però onestamente non è il mio obiettivo“. I test dicono che dovrebbe essere subito in lotta per delle ottime posizioni, vedremo se sarà così o se gli servirà del tempo.

Foto WorldSBK