Cambia nettamente la colorazione delle moto, non la voglia di emergere. Aspar Team aveva già ufficializzato il nuovo accordo con CFMOTO (“costola cinese” di KTM), ora ha alzato i veli sui colori delle Moto2 e Moto3 schierate per la stagione 2024. Addio al rosso acceso di GASGAS (“lato spagnolo” di KTM), arrivano ora l’azzurro, il nero ed il fucsia per moto e tute dei quattro piloti schierati da Aspar. Scontato dire che gli obiettivi sono nientemeno che i Mondiali di categoria.

Moto2 con Dixon e Guevara

Il #96 si sta consolidando come la nuova speranza britannica della categoria intermedia. Negli ultimi due anni Jake Dixon, ricordiamo ex BSB, è riuscito a trovare la quadra in Moto2 e i risultati parlano chiaro. Sesto iridato nel 2022 con i primi podi, nel 2023 fa ancora meglio e si prende i primi due successi in gara, a cui aggiungere altri tre podi, due pole e solidi piazzamenti che gli valgono il 4° posto iridato. Scontato indicarlo tra i possibili protagonisti per la lotta al vertice! Da valutare invece Izan Guevara, reduce da una stagione di debutto condizionata da subito da un infortunio occorsogli nei test invernali. Aspar Team ha rinnovato la fiducia nel suo campione Moto3 2022 anche per questa nuova stagione mondiale, vedremo quale sarà il suo vero valore in Moto2.

Moto3, Aspar lancia Alonso e Esteban

In classe minore c’è un pilota in particolare da tenere d’occhio. David Alonso non s’è preso per caso il titolo di miglior esordiente della stagione 2023. Quattro vittorie, altri quattro podi, quattro zero e due soli piazzamenti fuori dai 10 spiegano bene come abbia fatto il 17enne colombiano a prendersi il terzo gradino del podio iridato nel suo anno di debutto mondiale. Anzi, Aspar a lungo ha sognato molto in grande col suo giovane esordiente… Quest’anno quindi sarà uno dei candidati certi per la corona mondiale. Accanto a lui arriva Joel Esteban, vice-campione ETC 2022 (dietro al nostro Guido Pini) e 4° nella sua prima e unica stagione nella Moto3 Junior. Ora lo attende il salto mondiale, ma possiamo già dire che sarà un altro giovane spagnolo da osservare.