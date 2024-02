Alessandro Usai e Mothouse volti nuovi del CIV Supersport 2024

Tra i debuttanti attesi al via del CIV Supersport 2024 c’è chi sarà protagonista di un salto, per certi versi, “trasversale”. Alessandro Usai passerà dalla Pirelli Cup 600 alla Supersport tricolore sotto le insegne del team Mothouse. Giovanissimo classe 2007, dopo le recenti apparizioni alla guida di una Yamaha R6, e ancor prima con una BMW S 1000 RR nella classe 1000 Open dei Trofei MotoEstate, correrà nel Campionato Italiano Velocità disponendo di una Ducati Panigale V2 955.

Alessandro Usai al via del CIV Supersport

A dispetto della tenera età, nell’ultimo biennio Alessandro Usai ha accumulato diversa esperienza con le super-ed-iper sportive. Una scalata vertiginosa che in un sol colpo l’ha portato a prendere parte, proprio con il team Mothouse, al MES 1000 Open 2022. Ripartito coi medesimi colori dalla Pirelli Cup 600, nel 2023 ha raccolto i primi risultati di prestigio con una Yamaha R6: sesto nella classifica generale e secondo in quella riservata ai “Pro”, con vari podi all’attivo, decidendo di indirizzare la propria carriera verso le moto di media cilindrata.

Debutto con la Ducati V2

Rinnovando il sodalizio pluriennale con Mothouse, per questo esordio nel CIV Supersport disporrà di una Ducati Panigale V2 955. Un banco di prova allettante per il motociclista milanese, già chiamato a prendere le misure degli inediti pneumatici Dunlop nonché a confrontarsi coi migliori interpreti della categoria a livello nazionale. Non sarà altresì la prima volta che salirà in sella ad una Rossa di Borgo Panigale. Sul finire del 2021 partecipò infatti con una Panigale V4 R all’ultimo round stagionale del MES 1000 Open, senza tuttavia completare la gara causa noie tecniche.

Le parole di Alessandro Usai

“Grandissima felicità ed emozione per questa nuova avventura tutt’altro che banale, in cui cercherò di dare il massimo” ha ammesso Alessandro Usai. “Ringrazio mia madre e mio padre per il supporto che da sempre mi danno e tutti i ragazzi del team Mothouse. In questi anni mi hanno permesso di crescere da un punto di vista sia sportivo che personale e di sentirmi parte di una vera e propria famiglia. Adesso si pensa alla stagione, testa bassa e gas”.

Mothouse impegnato su più fronti

Alessandro Usai sarà soltanto la punta di diamante dei programmi sportivi 2024 di Mothouse. La formazione di Cesano Maderno schiererà contestualmente Raffaele Rubino nella Dunlop Cup 1000, Davide Eccheli nella Dunlop Cup 600, Francesco Neri nella Pirelli Cup 1000 e Massimiliano Valesi nel Trofeo Italiano Amatori classe 1000 Avanzata.