SBK Most, Petrucci on fire: super podio, ma non si accontenta

Straordinario Danilo Petrucci in Gara 1 Superbike a Most. Terzo gradino del podio e migliore pilota Ducati al traguardo. Oggi non poteva andare meglio per lui e il Barni Spark Racing Team, che sono al secondo podio dopo quello conquistato a Donington Park. Nonostante non avesse mai gareggiato prima sulla pista della Repubblica Ceca, il ternano si è presto trovato a suo agio e la scelta di montare le gomme intermedie si è rivelata azzeccata.

Superbike Most, Petrucci felice del 3° posto

Ovviamente, Petrucci si è presentato sorridente ai microfoni dei media e ha spiegato come è avvenuta la decisione di montare pneumatici intermedi invece che quelli da bagnato: “È stato davvero difficile scegliere le gomme per questa gara. Quando siamo entrati in pista era completamente bagnata, ma non con tanta acqua. Fortunatamente il mio capo ha visto il cielo e ha detto che si sarebbe asciugata. Ho messo le intermedie, non le avevo mai provate prima e questa era la giusta chance per farlo. È stata la scelta giusta e ringrazio il mio team per il buon lavoro per tutto il weekend e per il consiglio dato“.

Il pilota umbro ha poi raccontato la sua gara a Most: “All’inizio la gara è stata abbastanza difficile, perché la pista era scivolosa e non sapevamo come fosse il grip. Alla fine tutto è andato bene e sono davvero felice. Inizialmente c’erano diversi piloti con gomme rain e hanno spinto subito, quindi ho pensato che non dovevo perdere tanto tempo. Ho cercato di non commettere errori e gestire per poter salire sul podio. Anche Rea aveva le intermedie, ma già all’inizio è stato incredibilmente veloce e sembrava avesse le rain. Sono riuscito a stare secondo per un po’, poi è arrivato Toprak e ho cercato di rimanere con lui. Ma negli ultimi giri ha spinto e ho pensato che fosse ok salire sul podio“.

Danilo spera di ripetersi domenica

Petrucci è molto soddisfatto del risultato che è riuscito a conseguire oggi: “È grandioso essere il migliore tra gli indipendenti, il migliore dei Ducati e sul podio. Un bel giorno, speriamo vada bene anche domani. Di solito ho faticato un po’ quando si trattava di frenare e poi ripartire a bassa velocità, però qui ci sono poche curve lente, la pista è scorrevole e mi ricorda un po’ le piste americane dell’anno scorso. Mi sono divertito, mi piacciono le curve veloci“.

Per il pilota del Barni Spark Racing Team sarà fondamentale fare bene anche la gara sprint per non partire troppo indietro, visto che l’ordine di arrivo determina le prime tre file di Gara 2: “Preferisco la gara lunga alla Superpole Race, dove solitamente non sono molto veloce. Cercheremo di ripartire nelle prime file per provare a conquistare un altro podio in Gara 2“.

Foto: Barni Spark Racing Team