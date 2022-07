Superbike: Alvaro Bautista tiene botta “Mi mancava un po’ di velocità”

L’anno scorso Alvaro Bautista ha ottenuto al massimo un 7° posto a Most. Quest’anno ha portato il podio numero 1000 a Ducati col trionfo in Gara 1, per poi ottenere altre due top 3 in Superpole Race ed in Gara 2. La classifica del Mondiale Superbike sorride: il vantaggio sul secondo è più ampio (+31 punti su Jonathan Rea), il terzo incomodo Toprak Razgatlioglu si è rifatto sotto ma ci sono pur sempre 38 punti di vantaggio. Questo con una mano ancora dolorante dopo il botto a Donington, un problema da risolvere nel corso della pausa estiva.

“L’ho stressata molto”

Ci pensa lo stesso alfiere Aruba Ducati ad aggiornare in primis sulle condizioni della sua mano destra. Un punto critico che ancora risente del primo ed unico zero finora messo a referto nella stagione Superbike 2022. “Non c’è niente di rotto alla mano, ma c’è un’infiammazione a tendini e legamenti. L’unico modo per recuperare sarebbe non fare niente, invece l’ho stressata molto. A Donington, al World Ducati Week, qui… Non c’è stato il tempo per rimettersi. Certo non avverto troppi problemi quando guido, ma sarebbe sicuramente meglio non avere dolore quando finisco…” Si torna in azione a settembre a Magny-Cours, Bautista ha tutto il tempo per riprendersi in vista della seconda parte di stagione.

“Ieri era un punto forte, oggi no”

Non sono mancati però altri problemi. “Oggi, non so come mai, ho sempre mancato il punto di frenata alla prima curva: a volte ero lungo, a volte indietro, i riferimenti non erano chiari. Alcune volte poi mi mancava velocità.” Sottolineando però che “Non credo sia stato il problema chiave della gara. Avevo comunque un buon ritmo, ma perdevo abbastanza in frenata.” Quasi uno stravolgimento rispetto alla prima corsa disputata sabato. “Ieri era uno dei miei punti forti, oggi invece no.” Bautista spiega poi la questione delle gomme. “La soluzione alla gomma posteriore, sulla quale abbiamo lavorato in ogni sessione perché non l’avevo mai usata, ci ha salvato il weekend.”

Mai giù dal podio

L’attuale leader Superbike sottolinea poi come serva evitare errori e sbavature. “In Superpole Race abbiamo usato la SCX: ho sentito più grip, ma ho rischiato di cadere due volte.” Nel complesso, anche a Most è arrivata la conferma che l’errore di Donington è bell’e dimenticato. Triplo podio per Bautista, compresa una vittoria: il 37enne spagnolo sta disputando una grande stagione, ma il campionato non è un pensiero fisso. “Certo non dobbiamo perdere troppi punti, soprattutto su alcuni circuiti più difficili per noi come Donington o Most, ma l’importante è non sbagliare. Preferisco però pensare ad una gara alla volta, cercando di portare a casa sempre il massimo possibile.”

