La Superbike chiude il girone d’andata a Most, nella Repubblica Ceca. E’ il sesto dei dodici round, forse quello più denso di punti di domanda. Il tracciato infatti ospita per la seconda volta il Mondiale, ma è assai particolare. L’asfalto è particolarmente probante per le gomme, tanto che il fornitore unico Pirelli ha previsto un’allocazione particolare, ritirando la SCQ (da qualifica) e permettendo l’utilizzo della soffice da gara (SCX) solo per Supersport e sprint race. Qui i dettagli Inoltre ci sarà da guardare spesso al cielo, perchè si annuncia un week end abbastanza complicato. La giornata critica potrebbe essere sabato, con piogge attese proprio nell’orario di gara 1.

Il precedente 2021

Most l’anno scorso è stato trampolino per la rimonta di Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Infatti il campione in carica Jonathan Rea (Kawasaki) cadde in gara 1 (due volte!) lasciando sul campo punti poi rivelatisi pesantissimi nella corsa al titolo. Il turco vinse due volte, lasciando gara 2 alla Ducati di Scott Redding. Stavolta sulla Panigale V4 R c’è Alvaro Bautista, leader del campionato con 17 punti di vantaggio su Rea e 43 su Toprak. Il turco però arriva lanciatissimo dalla tripletta firmata due settimane fa a Donington.

Le highlights su Corsedimoto

L’intero programma del round Most sarà visibile, a pagamento, su Sky Sport MotoGP HD. Le due gare principali Superbike andranno in diretta, in chiaro, anche su TV8. Sul nostro sito saranno disponibili le highlights delle due giornate di gara.

Gli orari del week end di Most

Venerdì 29 luglio

9:45-10:15 Supersport 300 FP1

10:30-11:15 Superbike FP1 (diretta Sky MotoGP)

11:25-12:10 Supersport FP1

12:25-12:55 R3 bLU cRU Cup FP1

14:15-14:45 Supersport 300 FP2

15:00-15:45 Superbike FP2 (diretta Sky MotoGP)

16:00-16:45 Supersport FP2

17:00-17:30 R3 bLU cRU Cup Superpole

Sabato 30 luglio

9:00-9:30 Superbike FP3

9:45-10:05 Supersport 300 Superpole (diretta Sky MotoGP)

10:25-10:45 Supersport Superpole (diretta Sky MotoGP)

11:10-11:25 Superbike Superpole (diretta Sky MotoGP)

11:45 R3 bLU cRU Cup Gara 1

12:40 Supersport 300 Gara 1 (diretta Sky MotoGP)

14:00 Superbike Gara 1 (diretta Sky MotoGP e TV8)

15:15 Supersport Gara 1 (diretta Sky MotoGP)

16:15 R3 bLU cRU Cup Gara 2

Domenica 31 luglio

9:00-9:15 Superbike Warm Up

9:25 Supersport Warm Up

9:50-10:05 Supersport 300 Warm Up

11:00 Superpole Race (diretta Sky MotoGP e differita TV8 ore 13:00)

12:30 Supersport Gara 2 (diretta Sky MotoGP)

14:00 Superbike Gara 2 (diretta Sky MotoGP e TV8)

15:15 Supersport 300 Gara 2 (diretta Sky MotoGP)

