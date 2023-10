L’amministratore Unico del Cremona Circuit Alessandro Canevarolo lo aveva detto apertamente in gennaio a Corsedimoto “Vogliamo il Mondiale Superbike entro 5 anni” . Alcuni pensavano fosse troppo ottimista invece l’esatto contrario. Cremona è stato inserito nel calendario del WorldSBK già nel 2024 al posto di Imola che come abbiamo raccontato si focalizza sulle auto e gli eventi non motoristici. La gara è in calendario dal 20 a 22 settembre. C’è ancora tanto da fare nell’impianto lombardo, da completare le infrastrutture, ma il tempo non manca. Come pilota testimonial del Cremona Circuit era stato scelto fin dallo scorso febbraio Andrea Mantovani. Frequentando sia il paddock del Motomondiale con la MotoE che quello sella Superbike con la Supersport poteva fare conoscere l’impianto ad un vasto pubblico com’è poi stato. “Manto” a Cremona è di casa e di recente ci ha girato con un Ducati.

“Sono veramente felice – commenta Andrea Mantovani a Corsedimoto – penso che in tutti questi anni Alessandro Canevarolo abbia lavorato in modo strepitoso. Si merita veramente di approdare in un Mondiale. Il duro lavoro paga. Faccio veramente i complimenti al Cremona Circuit. Spero che nel giro di qualche anno possa avere anche la MotoGP perché con l’impegno e gli investimenti che hanno in programma di fare, il circuito diventerà veramente importante, un riferimento a livello internazionale. Da testimonial sono tanto contento. A breve usciremo con un mio on-board che abbiamo fatto ultimamente in cui faccio un giro di pista con il Ducati V4. Il tracciato mi piace moltissimo”.

Foto social Cremona Circuit