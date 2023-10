MotoGP, Jorge Martin: in Thailandia riparte la missione remuntada

Le ultime gare sono state deludenti per Jorge Martin, però in Thailandia ha tutta l’intenzione di riscattarsi. I 27 punti di svantaggio rispetto a Pecco Bagnaia non lo demoralizzano, è consapevole della sua velocità e conta di lottare per vincere anche al Chang International Circuit. Il suo obiettivo è arrivare a Valencia con la possibilità di laurearsi campione del mondo.

MotoGP Thailandia, Martin all’attacco

Martin ha grandi motivazioni per questo weekend, non vuole pensare al passato ed è focalizzato sul dare il massimo per salire sul gradino più alto del podio: “Le ultime due settimane sono state un po’ complicate e anche dolorose, prima la caduta e poi la scelta sbagliata delle gomme. Però sono riuscito ad essere veloce e questo mi tiene vivo, so che la velocità c’è. Tutto può cambiare quando c’è un tracciato nuovo, ma l’anno scorso sono andato bene qui e spero che con la nuova moto riuscirò ad essere ancora forte. La mentalità è sempre quella di andare all’attacco e di cercare di vincere entrambe le gare“.

Tornando sull’epilogo del GP d’Australia, il pilota del team Prima Pramac Racing ha ribadito quanto già detto nello scorso weekend: “A Phillip Island speravo di aver fatto la scelta giusta. Gli ultimi quattro giri sono stati un incubo, ho cercato di mettere tutte le mie capacità per non cadere ed essere veloce. È stato complicato, poi è andata com’è andata. Guardiamo avanti e vediamo come va questo weekend“.

Meglio avere più cautela e prendere meno rischi sulla scelta delle gomme? Jorge risponde così: “Vero a volte quando sei veloce con entrambe le gomme è difficile scegliere. A Phillip Island ci ho provato, non pensavo fosse un grande rischio. Credevo fosse la scelta corretta. Ne abbiamo parlato nel team, però devo fare meno errori dei miei concorrenti“.

Il rispetto tra Jorge e Pecco

Ducati dovrebbe confermarsi forte anche a Buriram, però Martin non si sbilancia troppo sul trend di questo fine settimana: “Difficile da dire. L’anno scorso siamo stati secondi e terzi in griglia, il passo era fortissimo. Mi aspetto comunque una battaglia ravvicinata. Ricordo che Marc è stato forte con la Honda, quindi vediamo cosa succede“.

Infine in conferenza stampa gli è stato domandato del rapporto con Bagnaia: “Non c’è ragione per non chiacchierare tra noi. Abbiamo un ottimo rapporto, ci rispettiamo molto. Poi in pista cerchiamo di vincere e di sconfiggere l’altro“.

Foto: Instagram