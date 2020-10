Superbike Magny Cours, Alle 10:30 le prime prove Gli orari delle dirette TV

Sul tracciato francese si apre il settimo appuntamento del Mondiale Superbike. Oggi due turni di prove, attesa pista bagnata. Gli orari delle dirette Sky Sport MotoGP HD

La Superbike si è svegliata sotto una fitta pioggia questa mattina a Magny Cours, tracciato francese che ospita il settimo round Mondiale. Le previsioni meteo non lasciano speranza di miglioramento, pioverà l’intera giornata. I piloti dunque troveranno condizioni limite sull’asfalto che è stato rinnovato di recente e nessun team ha sperimentato. Anche sabato e domenica è annunciata pioggia, quindi è altissima la possibilità che si possa assistere alle prime sfide bagnate di questa stagione. Ricordiamo che si tratta del penultimo appuntamento iridato; il campionato si concluderà il 17-18 ottobre ad Estoril, in Portogallo. Jonathan Rea riparte da +51 punti di vantaggio su Scott Redding, quindi può laurearsi per la sesta volta consecutiva campione del mondo guadagnando ulteriori 12 punti nelle tre corse di Magny Cours.

Tempo delle sorprese?

Il bagnato è condizione ideale per risultati a sorpresa. Fra chi potrà approfittarne c’è Loris Baz, nella foto qui sopra, che gioca in casa ed è solitamente velocissimo in queste condizioni. Baz corre con la Yamaha del team satellite Ten Kate. In occasione del round francese il programma orario Superbike torna quello consueto e verrà proposto da Sky Moto HD, fin dalle prime sessioni del venerdi. Le due gare lunghe della top class saranno visibili in simulcast anche su TV8, in chiaro. Telecronaca di Edoardo Vercellesi, commento tecnico di Max Temporali.

Venerdi 02 ottobre 2020

09:00-09:30 WorldSSP300 – FP1 Gruppo A

09:45-10:15 WorldSSP300 – FP1 Gruppo B

10:30-11:20 WorldSBK – FP1 (diretta Sky MotoGP HD)

11:30-12:15 WorldSSP – FP1

13:30-14:00 WorldSSP300 – FP2 Gruppo A

14:15 14:45 WorldSSP300 – FP2 Gruppo B

15:00- 15:45 WorldSBK – FP2 (diretta Sky MotoGP HD)

16:00-16:45 WorldSSP – FP2

Sabato 3 ottobre 2020

09:00- 09:20 WorldSBK – FP3

09:30- 09:50 WorldSSP – FP3

10:00-10:15 WorldSSP300 – FP3 Gruppo A

10:25- 10:40 WorldSSP300 – FP3 Gruppo B

11:00- 11:25WorldSBK – Superpole (diretta Sky MotoGP HD)

11:40- 12:05 WorldSSP – Superpole (diretta Sky MotoGP HD)

12:20- 12:40 WorldSSP300 – Superpole (diretta Sky MotoGP HD)

13:00 WorldSSP300 – Gara Last Chance

14:00 WorldSBK – Gara 1 (diretta Sky MotoGP HD e TV8)

15:15 WorldSSP – Gara 1 (diretta Sky MotoGP HD)

16:30 WorldSSP300 – Gara 2 (diretta Sky MotoGP HD)

Domenica 4 ottobre 2020 09:00- 09:15 WorldSBK – Warm up

09:25-09:40 WorldSSP – Warm up

09:50 10:05 WorldSSP300 – Warm up

11:00 WorldSBK – Gara Superpole (diretta Sky MotoGP)

12:30 WorldSSP – Gara 2 (diretta Sky MotoGP HD)

14:00 WorldSBK – Gara 2 (diretta Sky MotoGP HD e TV8)

15:15 WorldSSP300 – Gara 2 (diretta Sky MotoHD)