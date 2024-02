Superbike, Leon Camier firma col team Marc VDS: doppio ruolo

Leon Camier torna a lavorare nel Mondiale Superbike. A pochi mesi dalla sua separazione dalla Honda, dove aveva ricoperto il ruolo di team manager, è stato annunciato come nuovo consulente esterno e rider coach del team Marc VDS. La sua esperienza da pilota e da manager sarà di aiuto a una squadra che nel 2024 è al debutto nel WorldSBK.

SBK, Camier si unisce a una squadra ambiziosa

Confermato l’impegno nella categoria Moto2 del Motomondiale, dove schiera Tony Arbolino e Filip Salac, la squadra del ricco imprenditore Marc van der Straten ha deciso di approdare anche nel massimo campionato delle derivate di serie. Il pilota scelto è Sam Lowes, già con la formazione belga in Moto2 negli anni scorsi e sposato con la team director Marina Rossi.

Marc VDS ha scelto Ducati come partner, quindi Lowes guida una Panigale V4 R dall’alto potenziale. Essendo all’esordio nella categoria avrà tanto da imparare, però lui e la squadra hanno davvero tanta voglia di fare buoni risultati. I test finora non sono andati male e c’è un altro giorno da sfruttare a Phillip Island prima dell’inizio del campionato Superbike 2024. Aver ingaggiato Camier è un tassello che può rivelarsi utile sia per Sam sia per il box.

Foto: Marc VDS Racing Team