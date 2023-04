Superbike, Lecuona crede nella Honda: ad Assen esame di maturità

Honda in Indonesia ha ritrovato il podio nel Mondiale Superbike grazie a Xavi Vierge, terzo in Gara 2, ma il team non si accontenta. L’obiettivo è quello di riuscire a lottare costantemente per le migliori posizioni, non deve essere qualcosa di occasionale e magari dovuto a passi falsi degli avversari.

Iker Lecuona, che a Mandalika non ha brillato, punta a riscattarsi in questo fine settimana ad Assen. Lo scorso anno proprio al TT Circuit conquistò il suo primo podio nel WorldSBK. Certamente lo agevolò la caduta contemporanea di Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu, però però è stato più bravo di altri ad approfittarne e quest’anno spera di potersi guadagnare il podio con le sue forze.

Superbike, Lecuona fiducioso per Assen

Durante la pausa del campionato il team HRC ha girato sia nel test di Aragon sia in quello a Montmelò. C’è stato un lavoro importante per cercare di migliorare la CBR1000RR-R, con alcune novità tecniche da provare e che hanno dato delle risposte incoraggianti. Tra queste un telaio aggiornato e un nuovo scarico. Lecuona in Catalogna ha tallonato Alvaro Bautista in classifica, chiudendo a soli 62 millesimi dal campione della Ducati.

L’ex pilota KTM MotoGP arriva ad Assen molto carico e convinto di poter fare bene: “La moto funziona molto bene – ha detto a Speedweek – e sono ottimista per Assen. Lo scorso anno lì ho ottenuto il mio primo podio in Superbike e credo che ora il nostro potenziale sia maggiore. So che possiamo lottare per il podio, siamo pronti per le prime posizioni. Tutte le parti nuove funzionano“.

Iker non al 100%

Lecuona si aspetta di essere competitivo con la Honda al TT Circuit, dove si presenterà non al meglio della condizione fisica dopo l’incidente avuto in Catalogna. Ma nulla che gli impedisca di correre: “Non riesco ancora a mettere il piede sul piede destro – spiega – e a camminare correttamente. Nelle ultime settimane mi sono allenato in moto, in bicicletta e in palestra. Mi sento pronto“.

Vedremo se Iker e Vierge riusciranno a dare del filo da torcere a Ducati, Yamaha e Kawasaki in questo weekend. Honda è attesa a un primo esame di maturità.

