Superbike, Kawasaki svela la livrea 2023. Rea: “Voglio il Mondiale”

Dopo Ducati e Yamaha, anche la Kawasaki ha svelato la livrea con la quale correrà nel Mondiale Superbike 2023. Un evento molto atteso, trattandosi di uno dei team più vincenti nella storia del campionato.

La Ninja ZX-10RR è sempre caratterizzata dal mix di colore verde e nero, un po’ diverso rispetto alla scorsa stagione e sempre piacevole alla vista. Dopo aver svolto i test di Jerez e Portimao con la livrea nera, quella ufficiale debutterà nel prossimo in programma a Phillip Island il 20-21 febbraio.

Kawasaki ha anche svelato i colori del team MXGP, che schiera Romain Febvre e Mitch Evans in sella alla KX450-SR ovviamente verde. Il video è stato realizzato a Barcellona ancora nel mese di gennaio.

Superbike, Rea e Lowes vogliono riportare in alto Kawasaki

Rea ha motivazioni grandi per questa stagione, ha vinto sei titoli Superbike tra il 2015 e il 2020, adesso vuole il settimo: “Sono davvero entusiasta per questa nuova stagione. Abbiamo avuto una pre-season davvero solida. Sento di essermi preparato molto bene lontano dalla pista e durante i test invernali siamo migliorati, il che è molto motivante. È bello avere delle nuove persone attorno e questo di per sé porta una sensazione diversa. Abbiamo fatto progressi con la moto e stiamo lavorando sodo per cercare di migliorare il feeling e i risultati della scorsa stagione. Speriamo di poter lottare per le vittorie in gara e lottare per un titolo mondiale“.

Anche Lowes ha grande voglia di fare bene e spera di migliorare i risultati del 2022: “L’anno scorso ho avuto una velocità abbastanza buona, buone prestazioni in qualifica e sono riuscito a restare con i primi tre. Mentre in gara, quando il grip calava dovevo lottare di più. Questa è un’area su cui ci siamo concentrati. Non vedo davvero l’ora che inizi l’anno. Ho avuto un buon inverno di allenamento e non vedo davvero l’ora di iniziare.“.