MotoGP, Quartararo crede nella Yamaha: “Penso solo al secondo titolo”

Manca sempre meno al primo test pre-campionato MotoGP, che andrà in scena dal 10 al 12 febbraio a Sepang. Fabio Quartararo non vede l’ora di salire sulla nuova Yamaha M1, già scesa in pista nello shakedown in Malesia con Cal Crutchlow.

Il pilota francese ha grandi aspettative. Ha fatto delle richieste specifiche alla casa di Iwata e in virtù di esse aveva firmato il rinnovo del contatto. Più volte ha ripetuto pubblicamente di volere un motore più potente per essere maggiormente veloce in rettilineo, ma ha chiesto anche più grip al posteriore e più accelerazione. In fabbrica hanno lavorato per accontentarlo, vedremo il risultato.

Quartararo fiducioso sui miglioramenti Yamaha

Quartararo in un intervento a Canal+ si è mostrato abbastanza ottimista prima di provare effettivamente la nuova Yamaha M1: “Ho assistito all’ultimo giorno di shakedown in Malesia e la moto sembra abbastanza buona, però preferisco aspettare per il verdetto. Non vedo l’ora di iniziare il test. Posso dire che la Yamaha ha lavorato molto duramente. Hanno portato molte cose nuove, molti pezzi da provare ed è qualcosa a cui non eravamo abituati in questi anni. Avremo tre giorni molto impegnativi“.

Il francese ha apprezzato gli sforzi della casa di Iwata per cambiare una situazione che a lui non piaceva. Durante la scorsa stagione MotoGP non ha nascosto il suo malcontento e la sua frustrazione, più volte ha detto di sentirsi praticamente impotente nel confronto con Ducati. Ora ha la sensazione che la mentalità sia cambiata e che ci sia maggiore potenziale. Ovviamente, deve prima fare il test per avere chiara la situazione.

Fabio vuole il secondo titolo MotoGP

Quartararo si approccia al test a Sepang con il morale alto e ha chiaro cosa vuole per il 2023: “L’obiettivo è lottare per il campionato. Non posso fare promesse, però ho solo una cosa in mente e cioè conquistare la seconda stella“.

Dopo i primi tre giorni di prove in Malesia, ce ne saranno altri due (11-12 marzo) a Portimao. Poi proprio in Portogallo si correrà il primo gran premio del calendario 2023. Il campione del mondo 2021 spera di arrivarci preparato e con le giuste carte da giocarsi contro i piloti Ducati e gli altri rivali.

Foto: Instagram @fabioquartararo20