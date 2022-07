Doveva essere una vittoria facile quella di Jonathan Rea in Gara-1 Superbike a Donington Park. Dopo il giro record segnato nella Superpole del mattino tutto sarebbe dovuto filare liscio per le Kawasaki ZX-10RR, entrambe sul podio, complice anche la caduta di Alvaro Bautista. Ma la vittoria termina, paradossalmente in maniera quasi inattesa, nelle mani di Toprak Razgatlioglu che rifila oltre 6″ al traguardo. Con il campione della Yamaha che si mette subito davanti alla prima curva e martella per 23 giri senz alasciare scampo agli inseguitori. Qui cronaca e classifica di gara 1

Jonathan Rea si avvicina alla vetta

Tanti i cambiamenti apportati alla sua Ninja, forse troppi, nel sabato di Superbike in terra inglese. Alla fine Jonathan Rea non era per nulla soddisfatto del setting, ma incassa il suo dodicesimo podio stagionale e lima 20 punti preziosi sul leader del Mondiale che ha rimediato il primo zero del 2022 e adesso dista 16 lunghezze. Partito dalla pole position si è visto subito sverniciare dalla Yamaha R1 del fuoriclasse turco, ritrovandosi a battagliare a lungo con Alvaro Bautista. Una sfida che lo ha quasi indotto all’errore e dove ha perso posizioni, a quel punto riprendere un impeccabile Razgatlioglu è stato impossibile. “Per domenica cambieremo alcune cose e adegueremo la strategia“.

Problemi di grip in gara-1

Il nordirlandese ha lamentato una mancanza di grip al posteriore che aveva riscontrato già nell’ultima sessione di prove libere. Da qui la decisione di tornare indietro sull’assetto, ma forse non hanno fatto i conti con l’innalzarsi delle temperature inglesi. “Quando la gomma posteriore si è consumata, ho iniziato ad avere problemi con l’anteriore, era molto difficile nelle curve veloci con cambi di direzione. A volte sembravo un toro furioso”, ha dichiarato Jonathan Rea. Ha certamente impressionato il ritmo di Razgatlioglu che nessuno si aspettava a certi livelli. “Sono rimasto sorpreso dal ritmo di Toprak, ma non mi ha sorpreso che abbia trovato qualcosa per migliorare. Ha guidato una gara davvero forte, è un buon riferimento per domenica“.

Futuro in Superbike con KRT

Per il “Cannibale” sono ore decisive per il rinnovo con Kawasaki e nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale. Stavolta a lasciar attendere per la firma non sono motivazioni economiche, ma maggiori garanzie tecniche sulla Ninja del prossimo campionato Superbike. Sul rettilineo la Ducati Panigale V4R era nettamente più veloce e in un Mondiale sempre più competitivo è un gap da colmare assolutamente. La Casa giapponese conosce da tempo le sue richieste e dovrà adeguarsi in vista della stagione 2023.

