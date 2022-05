Superbike: Jonathan Rea, coperta corta “Ho scelto la gomma sbagliata”

Lo scorso anno all’Estoril Jonathan Rea aveva fatto la differenza puntando sulla gomma media, la SC0, prendendo in contropiede Toprak Razgtalioglu che com’è noto preferisce la morbida SCX. La Kawasaki ha imboccato la strada strada, ma stavolta il piano non ha funzionato. “Avevamo calcolato che saremmo partiti con 28 °C d’asfalto invece al momento del via eravamo sui 32°C, questo ha un pò sballato tutto, potessi tornare indietro opterei anch’io per la SCX” ammette Jonathan Rea. Il problema: con questa soluzione il sei volte iridato aveva notato problemi di tenuta alla distanza, ecco perchè in considerazione delle temperature basse, è andato sul sicuro.

La coperta è corta

L’Estoril ha riportato la Kawasaki nei dubbi di scorsa stagione, quando la Ninja non digeriva la SCX che invece è stata l’asso nella manica di Toprak Ragzatlioglu. Per gara 2 sarà interessante osservare le mosse: il meteo annuncia cielo coperto, con 19 °C aria, più o meno le stesse condizioni del sabato. “Per una decina di giri ho guidato al meglio, ero convinto di essere più veloce di Toprak, ma avevamo lo stesso piano, cioè andare in testa e restarci, per cui abbiamo perso tempo nella battaglia di staccate alla curva 1. Al giro quindici sono finito largo, la leva del freno era a fondo corsa, non potevo frenare più forte di così. A quel punto la mia gara è cambiata.”

Crisi di gomma

Negli ultimi cinque giri Jonathan Rea non aveva più l’aderenza necessaria per riportarsi sotto a Toprak e Alvaro Bautista nel frattempo sopraggiunto furiosamente. “Sono finito un pò largo, ma ero convinto che Alvaro mi avrebbe riportato su Toprak, invece non c’era più gomma perchè potesse succedere. Non potevo fare altro che accontentarmi del terzo posto e di punti comunque preziosi per la classifica. Ma per le due gare di domenica ci dovremo inventare qualcosa…”

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri