Superbike: Alvaro Bautista pesca il jolly “Non ci avrei scommesso”

Alvaro Bautista temeva di essersi giocato tutto alla partenza. Un errore in frenata alla prima curva lo aveva retrocesso in quarta posizione, dietro Andrea Locatelli, mentre i rivali Toprak Razgtalioglu e Jonathan Rea scappavano via. Superare l’italiano è stato complicato, e dopo aver risolto la pratica, al quinto dei venti giri il ducatista si è ritrovato a 2″9 dai due fuggitivi. “In quel momento ho pensato che non li avrei mai potuti riprendere, erano molto veloci mentre io e la Ducati su questo tracciato non siamo così incisivi come da altre parti”. Invece…

Il terzo gode

“Per alcuni giri vedevo che il mio svantaggio non calava, il piano era non prendere rischi e portare a casa il terzo posto che mi sarebbe andato benissimo, dopo l’errore iniziale. Ma là davanti hanno cominciato a litigare di brutto, Toprak e Jonathan si sono ostacolati, permettendomi di ricucire lo stappo. Quando ho visto che il divario calava, ho cominciato a pensare che se avessi continuato a spingere restando concentrato forse poteva uscirne qualcosa di buono”. Il piano del ducatista ha funzionato alla grande, quando Jonathan Rea ormai in crisi di gomma è finito largo e Toprak è diventato un bersaglio.

“Avevo più trazione”

“La Yamaha qui va veramente bene, frenano forte e hanno una grande maneggevolezza” riconosce Alvaro Bautista. “Ero più veloce di Toprak sono in uscita dall’ultima curva, perchè avevo più trazione. Mi sono giocato tutte le carte in quel punto, uscendo più forte che potevo. Ha funzionato!” La Ducati ha strappato così un successo in qualche modo insperato, che vale oro. Il break in classifica comincia ad essere importante: Razgatlioglu, campione in carica, ancora non ha vinto e ha 50 punti di ritado. Jonathan Rea è finito a -27 punti. Siamo appena all’inizio, restano tantissime gare. Ma è un dato di fatto che Bautista non stia sbagliando un colpo. I tifosi della Ducati sognano.

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri