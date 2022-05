MotoGP, Aleix Espargarò carico per il Mugello: “Ci sono novità interessanti”

Forte di un inizio di stagione MotoGP quasi perfetto, Aleix Espargarò sta intensificando gli allenamenti per raggiungere i suoi obiettivi. Secondo in classifica mondiale, a 4 punti dal leader Fabio Quartararo, a soli due punti da quota 100 dopo le prime sette gare. Il pilota di Granollers sa di avere tra le mani la possibilità di vincere il titolo iridato, approfittando degli errori di Bagnaia, di una Yamaha non perfetta tecnicamente, di Marc Marquez in difficoltà fisiche e con la RC213V. A Noale hanno ben compreso che i sogni possono realizzarsi e sarebbe una bella rivincita sui cugini della Ducati…

Dai Pirenei al Montmelò

Nel fine settimana, Aleix Espargarò, che ha più volte espresso il suo amore per il ciclismo , ha svolto un super allenamento con la squadra ciclistica Movistar sui Pirenei, in una delle tappe del Tour de France 2022. “Al di fuori della tua zona di comfort è dove migliori, una dura giornata di ricognizione di una tappa del Tour de France con Enric Mas Nicolau e i suoi compagni di Movistar per la gara più importante dell’anno! Giornata indimenticabile, la bici mi fa esaltare“. Dai Pirenei al Montmelò per assistere da vicino ad un week-end di Formula 1 nel box Alpine di Fernando Alonso. La velocità non deve mai mancare a chi è in corsa per la vittoria.

Un nuovo motore al Mugello

Quello sui Pirenei rappresenta un allenamento importante in vista del prossimo round MotoGP al Mugello, gara di casa per il suo costruttore Aprilia. Un podio sarebbe la riconferma che la RS-GP non ha rivali da temere né piste ostili, ad eccezione di quella di Austin che ha sempre rappresentato la bestia nera del pilota catalano. Gli ingegneri di Noale hanno allestito un pacchetto vincente e non è certo finita qui. Dietro questi risultati ci sono importanti investimenti in risorse umane e in un motore di nuova concezione con l’angolo del cilindro aumentato a 90 gradi. Lo sviluppo deciso ha portato alla Casa di Noale l’affidabilità e la velocità che sono requisiti fondamentali nella classe MotoGP.

Titolo MotoGP obiettivo possibile

A Le Mans ha debuttato una nuova frizione in carbonio, al Mugello potrebbe arrivare un’evoluzione del motore V4, dal momento che fino al termine della stagione potrà contare ancora sulle concessioni. “Ci sono delle novità interessanti“, ha anticipato Aleix Espargarò dopo la gara in terra francese. “Potrei essere un po’ troppo sicuro di me, ma voglio che questo campionato sia mio. Penso di poter vincere questo Mondiale. Ci crederò e lotterò fino alla fine“. Bisogna crederci ora che si ritrova nelle posizioni di vertice, una soddisfazione che forse nessuno avrebbe pronosticato durante l’inverno. “Su piste così diverse sto lottando contro i migliori, non solo in gara ma anche sul giro secco“. E nel week-end del Mugello potrebbe forse arrivare un accordo, quantomeno verbale, per il tanto atteso rinnovo di contratto: sarà l’ultimo in carriera, prima di dedicarsi anima e cuore al ciclismo.