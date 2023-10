La Superbike 2024 parte sotto un cielo plumbeo, avvisaglia di una prima giornata di test che potrebbe essere più corta e complicata del previsto. La pista è aperta dalle 10:00 e si potrà andare avanti fino alle 18, ovviamente pioggia permettendo. Le previsioni danno altissima probabilità di precitazioni. Domani, seconda e ultima giornata, invece il tempo dovrebbe essere ideale.

Jonathan Rea in blu Yamaha

Nei box di Jerez c’è grande fermento e oggi il più atteso sarà senza dubbio Jonathan Rea che compirà i primi passaggi sulla Yamaha YZF-R1 lasciata libera da Toprak Razgatlioglu. Il nordirlandese avrà Andrew Pitt come capomeccanico. Rea si è portato dietro dalla Kawasaki anche Fabien Foret, ex iridato Supersport che da anni è il race coach, ma soprattutto confidente e figura ormai inseparabile. La Yamaha ufficiale in questa tornata di test farà girare soltanto il nuovo arrivato, rivedremo Andrea Locatelli solo il 22-23 novembre nella prossima uscita, sempre a Jerez.

I riferimenti di Jerez

Con un meteo così incerto probabilmente non sarà il caso di guardare ai riferimenti storici della Superbike su questo tracciato, in ogni caso eccoli. Il primato assoluto risale al 2019: Jonathan Rea con la Kawasaki in 1’38″247, ovviamente con gomma da qualifica Superpole. Il primato in gara appartiene invece ad Alvaro Bautista che sempre nel 2019 con la Ducati fece 1’39″004. Domenica scorsa in gara 2 il giro veloce è stato realizzato da Jonathan Rea in 1’39″774, prima di incappare nella scivolata che lo ha tolto di scena nella lotta per la vittoria dell’epilogo della Superbike ’23.