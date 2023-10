Supersport: Simone Corsi, quando andare forte non basta

Simone Corsi ha certamente le qualità per puntare al titolo mondiale supersport. Ha 36 anni, non è più giovanissimo ma è in forma perfetta ed ha ancora tanta voglia di correre. L’anno prossimo però rischia di correre ancora nel CIV dopo averlo vinto in questa stagione. Simone Corsi intende continuare con Altogo (leggi qui) ma pare che difficilmente accetteranno l’iscrizione della squadra al Mondiale. Quest’anno il pilota romano ha partecipato a tre round come wild-card in sella alla Yamaha centrando la zona punti in cinque gare su sei. E dire che a Yamaha in Supersport quest’anno sono mancati proprio i piloti al top perché, a parte Stefano Manzi, gli altri non erano in grado di provare a raccogliere l’eredità di Aegerter o Baldassarri.

A Jerez Simone Corsi ha emozionato con due spettacolari rimonte che confermano una volta di più il suo potenziale ma lasciano un po’ di amaro in bocca per quello che sarebbe potuto accadere.

“E’ stato un week-end difficile – racconta Simone Corsi a Corsedimoto – venerdì abbiamo preso una penalità per una punzonatura in più del motore che non potevamo fare. Siamo partiti in entrambe le gare dai box e questo ha complicato tutto. Ho fatto però due gare in rimonta conquistando un dodicesimo ed un decimo posto. Mi aspettavo un week-end diverso. Il potenziale era stare tra il quinto e l’ottavo perché i primi avevano qualcosa in più. Sono comunque contento della rimonta. Mi sono divertito a correre nel Mondiale, a confrontarmi con i migliori al mondo ed è stato bello. Ringrazio Altogo per l’opportunità che mi ha dato: la stagione è stata buona per tutti noi”.

Novità in vista del prossimo anno?

Per il 2024 ancora nulla. Speriamo di definire qualcosa in queste settimane. Per il Mondiale è un po’ difficile però ci proviamo fino all’ultimo, altrimenti continueremo al CIV”.

Foto: Altogo