La Superbike prepara le due gare finali del round di Mandalika, sull’isola indonesiana di Lombok. Per adesso la Ducati ha dominato la scena con lo scatenato Alvaro Bautista che guida il Mondiale a punteggio pieno: quattro gare, quattro trionfi. Quando in Italia sarà ancora notte, dall’altra parte del pianeta si correranno la Superpole Race, sulla distanza di dieci giri, e gara 1, con ventuno tornate da percorrere. Riusciranno Yamaha e Kawasaki a tornare sotto alla marca dominatrice di questo primissimo scorcio di stagione?

Il meteo annuncia turbolenze

Nei due giorni precedenti le condizioni meteorologiche a Lombok sono state abbastanza stabili, con temperature intorno ai 30 °C e assenza di pioggia. Ma per domenica è annunciato un peggioramento, con possibiilità di temporali proprio negli orari di partenza. Le gare lunghe Superbike sono state anticipata alle 13:30 locali, le 06:30 in Italia, per evitare le burrasche che solitamente in questa stagione si scatenano a metà pomeriggio. Ma chissà se basterà… Il bagnato potrebbe permettere a Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea di rifarsi sotto ad Alvaro Bautista. Qui sotto il programma in pista, con indicazione dell’orario italiano, e i collegamenti tv.

Domenica 5 marzo 2023

01:30-01:45 WorldSBK – Warm up

01:55-02:10 WorldSSP – Warm up

03:30 WorldSBK – Superpole Race (diretta Sky Sport MotoGP)

05:00 WorldSSP – Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

06:30 WorldSBK – Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8 in chiaro)

