MotoGP: GASGAS Tech3 svela i suoi colori per la stagione 2023

Il team Tech3 di Hervé Poncharal apre una stagione MotoGP 2023 ricca di novità. Inizia la collaborazione con il marchio GASGAS, a cui si aggiunge una formazione totalmente rinnovata. Nella serata odierna il complesso del marchio spagnolo a Barcellona ha ospitato la presentazione della nuova stagione mondiale. Ecco la colorazione delle RC16 che utilizzeranno quest’anno Pol Espargaro e l’unico esordiente della classe regina, il campione Moto2 in carica Augusto Fernandez.

“Torno alle mie radici” ha dichiarato Pol Espargaro. “GASGAS Tech3 è un team amichevole e di grandi lavoratori, insieme possiamo arrivare in alto. Certo c’è molto da fare, il livello della MotoGP attuale è altissimo, ma possiamo farcela.” Per Augusto Fernandez invece è un anno di apprendistato. “È bello arrivare da campione, ma non so cosa aspettarmi. Spero però di essere presto competitivo e di lottare con il mio compagno di squadra. Sarà l’anno più importante della mia carriera, ma devo essere paziente: sto scoprendo cosa vuol dire essere un pilota MotoGP.”

Hervé Poncharal, boss Tech3, guarda con grande fiducia alla nuova stagione mondiale. “Ogni volta è un momento emozionante” ha sottolineato. “Esperienza e gioventù è un buon mix: Pol è contento di essere tornato, Augusto invece è un esordiente e campione Moto2.” GASGAS ha iniziato in Moto3 due anni fa, ora sarà anche in classe regina. “Abbiamo un’ottima combinazione, un team molto competitivo” ha dichiarato il direttore sportivo Pit Beirer. “Augusto è affamato e guarda ai grandi, Pol invece è un combattente ed un motivatore. Iniziamo una nuova sfida con Tech3, siamo pronti.”

Foto: GASGAS Motorcycles/S.Romero