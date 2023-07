Imola torna ad ospitare il Mondiale Superbike dopo quattro anni. E’ uno degli eventi più amati dal pubblico e dai piloti: il “piccolo Nurburgring”, come lo definiva Enzo Ferrari, è un tracciato old style che esalterà lo spettacolo e potrebbe cambiare decisamente le carte in tavola. Jonathan Rea, per esempio, qiu ha già vinto nove volte, perfino ai tempi della Honda CBR-RR. Approfittando del nuovo aggiustamento regolamentare, che ha concesso un bonus di 250 motore alla Kawasaki togliendoli alla Ducati, il nordirlandese punta al primo trionfo ’23. Alvaro Bautista, leader incontrastato di questa edizione, dovrà guardarsi le spalle anche da Toprak Razgatlioglu. “Lo aspetto al varco” ha promesso il talento Yamaha.

Occhio alle temperature

Le previsioni meteo annunciano un week end caldissimo, con temperatura aria che sfiorerà i 38° C. La gestione dell’aderenza è dunque un fattore fondamentale. Qui la Pirelli ha portato un’allocazione di pneumatici molto ricca. Per l’anteriore torna la copertura evoluzione SC0 (soffice), già sperimentata a Barcellona e Milano, in aggiunta alle solite SC1 (media) e SC2 (dura). Dietro disponibili tre soluzioni: SCX (soffice) di gamma, la evoluzione SCX-A (B800) che è andata per la maggiore nell’ultimo periodo, e la media SC0. Per la Superpole Race disponibile anche l’evoluzione SCQ (siglata C0004), cioè una gomma estremamente soffice che potrebbe rivelarsi l’asso nella manica per lo sprint di soli dieci giri.

Il programma in pista e in TV

Sky Sport (a pagamento) offrirà in diretta l’intero programma Superbike e Supersport, a partire dalle sessioni di prove libere di venerdi 14 luglio. Le gare della top class in diretta anche in chiaro, su TV8, negli orari qui sotto indicati.

Venerdì 14 luglio 2023

09:00-09:30R3 bLU cRU Prove 1

09:45-10:1 5WorldSSP300 -Prove 1 (diretta SKY)

10:30-11:15WorldSBK Prove 1 (diretta SKY)

11:25-12:10 WorldSSP Prove 1 (diretta SKY)

13:30-14:00 R3 bLU cRU Superpole

14:15-14:45 WorldSSP300 Prove 2 (diretta SKY)

15:00-15:45 WorldSBK Prove 2 (diretta SKY)

16:00-16:45 WorldSSP Prove 2 (diretta SKY

Sabato 15 luglio 2023

09:00-09:30 WorldSBK Prove 3

09:45-10:05 WorldSSP300 Superpole (diretta SKY)

10:25-10:45 WorldSSP Superpole (diretta SKY)

11:10-11:25 WorldSBK Superbike (diretta SKY)

11:45R3 bLU cRU Gara 1

12:40 WorldSSP300 Gara 1 (diretta SKY)

14:00 WorldSBK Gara 1 (diretta SKY e TV8, in chiaro)

15:15 WorldSSP Gara 1 (diretta SKY)

16:15 R3 bLU cRU Gara 2

Domenica 16 luglio 2023

09:00-09:15 WorldSBK Warm up

09:25-09:40WorldSSP Warm up

09:50-10:05 WorldSSP300 Warm up

11:00 WorldSBK Superpole Race (diretta SKY, differita TV8 in chiaro ore 13)

12:30 WorldSSP Gara 2 (diretta SKY)

14:00 WorldSBK Gara 2 (diretta SKY e TV8 in chiaro)

15:15 WorldSSP300 Gara 2 (diretta SKY)