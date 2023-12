Il 2024 potrebbe essere l’anno della svolta per BMW nel Mondiale Superbike. Se Toprak Razgatlioglu ha deciso di approdare alla Casa tedesca è perché è convinta di poter puntare subito al successo. Il suo debutto è in programma assieme a Michael van der Mark sulla pista di Portimao il 4 dicembre, per poi spostarsi a Jerez nei due giorni successivi. Cosa ne pensano gli altri piloti? Lo statunitense Garrett Gerloff, quest’anno è stato il migliore tra quelli in sella alla BMM, ha le idee chiare come ha dichiarato al sito ufficiale WorldSBK.

“È davvero bello vedere l’impegno di BMW nell’intero programma. Sono consapevole che con l’approdo di Toprak e con gli altri piloti presenti qui potremo fare un deciso passo avanti. Penso che sarà un’annata avvincente”.

Tanti i cambiamenti operativi e strutturali per BMW. Il team Bonovo Action BMW sarà il secondo team ufficiale della Casa Tedesca e riceverà del nuovo materiale nello stesso momento del team guidato da Shaun Muir, oltre allo stesso supporto. Scott Redding passa al team Bonovo, portando con sé l’ingegnere elettronico Niklas Winkler. Il capotecnico Phil Marron lascia Yamaha per seguire Toprak. Marc Bongers resta in qualità di Direttore di BMW Motorrad Motorsport. Christian Gonschor sarà il Direttore Tecnico mentre Uwe Geyer ricoprirà il ruolo di capo delle competizioni e del marketing.

Per quanto riguardo lo sviluppo verrà predisposto un nuovo test team. Previsto, inoltre, un ampliamento delle strutture di sviluppo a Monaco e Berlino che opereranno in maniera sinergica.

Garrett Gerloff è già convinto che Toprak Razgatlioglu si troverà bene: “Penso che la BMW M 1000 RR gli piacerà. Con i passi avanti che abbiamo fatto in staccata non penso che avrà la sensazione di essere troppo distante rispetto a prima. Onestamente non credo certo che faticherà, anzi, andrà anche più forte di quanto preventivato. Penso che si troverà davvero a suo agio e mi sorprenderei se non lo vedessi realizzare dei giri veloci già al suo secondo test”.

Foto WorldSBK